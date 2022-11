La otra Selección: la historia detrás de las mujeres de la "scaloneta"

Llevan vidas de lujo, con viajes y ropas de primera línea. Sin embargo, cada una de ellas tiene una historia de entrega en la que el sacrificio es la palabra principal.

Sus familias, su carreras debieron dar un giro para seguir a cada uno de los integrantes de la Selección Argentina que, a partir del 20 de noviembre comenzará un camino al sueño por la copa en el Mundial Qatar 2022.

Anto Roccuzzo, la primera dama

Anto Roccuzzo es, sin duda, la primera dama de la Selección Nacional. Su historia con Leo Messi es la más conocida pero lo increíble es que todo comenzó cuando tenían apenas 8 años.

En el verano de 1997, la rosarina conoció al deportista, gracias a su primo Lucas Scaglia. En ese momento, el estatus social hizo la diferencia pero la historia de amor creció y se afianzó con el tiempo. Aunque los encuentros entre ambos se hicieron intermitentes, un detalle confirmó la relación entre Anto Roccuzzo y Leo Messi en 2007.

Anto Roccuzzo

“Nos encontramos como siempre lo hacemos y ella sacó el Blackberry que Lio le había regalado. No dijo mucho más, pero todas entendimos que habían empezado a salir”, supo contar una amiga de la rosarina.

Anto Roccuzzo también impone tendencia con sus looks.

Fue el 26 de enero de 2009 cuando Lionel Messi le contó al mundo que estaba de novio. "¿Tienes novia?", le preguntaron en el programa de Catalunya Barça TV, ante lo que Leo respondió: “Sí, tengo novia. Está en Argentina, la verdad que estoy bien y estoy tranquilo”.

Anto Rocuzzo y Leo Messi en su boda.

Elisa Montero, la princesa de "La Scaloneta"

Cultora del bajo perfil, Elisa Montero es quien acompaña a Lionel Scaloni desde 2008, cuando jugó en Mallorca.

La morocha, mamá de los dos hijos del DT de la Selección, entró en depresión cuando dejó su carrera como futbolista y fue ella quien lo impulsó a seguir como Director siendo una figura emblema en la historia del fútbol argentino.

Elisa Montero, la esposa de Lionel Scaloni.

"Es muy relajada, en la vida cotidiana, nos movemos con normalidad, como antes, como siempre. Tampoco somos de mucho salir. Estamos bastante en casa. Intento hacer una vida normal”, dijo Scaloni en una entrevista.

Jorgelina Cardoso y su historia con Ángel di María

Jorgelina Cardoso es una de las más emblemáticas de la Selección y su figura dentro del equipo de las mujeres uno de los más “mediáticos”.

A pesar de huir del escándalo, la rosarina no tiene problemas a la hora de hablar de las polémicas que rodean al grupo de mujeres que acompañan a sus maridos a cualquier parte del mundo.

Jorgelina Cardoso y El Fideo.

Junto a Ángel Di María llevan más de diez años de relación y dos hijas. Su historia es particular y comenzó en 2009 cuando ella le escribió como fanática y comenzaron una relación por chat hasta que en 2011 sellaron su amor con el casamiento.

"Ángel es de otro planeta. Nunca conocí un hombre así, tan transparente y bueno”, dijo Jorgelina para Hola.

Jorgelina Cardoso y la familia Di María.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul, el culebrón de la "Scaloneta"

Aunque la historia de amor entre Rodrigo de Paul y Tini Stoessel se convirtió en la novela de la Selección, los rumores de una crisis entre ellos ponen en riesgo el romance.

La cantante no viajará al Mundial Qatar 2022 debido a sus compromisos laborales, a pesar de que su familia entera irá a alentar al deportista en este sueño. Por el momento, tanto el futbolista como la artista niegan la crisis pero los indicios en redes sociales así lo indican.

Los botines de Rodrigo de Paul, en honor a Tini Stoessel con la Triple T.

La historia entre ellos comenzó en medio de diversas rumores y algunos apuntan a que el deportista aún estaban en pareja con Camila Homs cuando empezó el amorío. Sin embargo, las primeras imágenes de la pareja aparecieron un año después.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul.

Agustina Gandolfo: de la negación a la familia

Agustina dejó todo cuando conoció a Lautaro Martínez y, a sus 26 años, se convirtió en una influencer y empresaria en Italia, donde actualmente viven con Nina, su hija.

La joven mendocina de 26 años aseguró que conoció a Lautaro cuando estaba en Racing pero no sabía quién era.

Agustina Gandolfo.

Según contó , una vez que se conocieron él le aseguró que viajaría con ella Italia aunque estaba negada a que suceda. “Yo no me pensaba ir a ningún lugar”, dijo la influencer pero se instaló en ese país durante el primer viaje.

Agustina Gandolfo y Lautaro Martínez.

María Emilia Ferrero, la novia de Julián Álvarez

La historia de Julián Álvarez, figura del Manchester City, comenzó con un giro mediático por ser vinculado a Luciana Salazar.

Sin embargo, el amor de la nueva estrella de la Selección es María Emilia Ferrero quien, con un bajo perfil, se fue a Inglaterra para seguir a su amor.

María Emilia Ferrero, la novia de Julián Álvarez

María Emilia es una profesora de educación física cordobesa de 22 años. Al igual que Julián, es deportista: hasta 2021 jugaba al hockey en Barrio Parque, de Córdoba. A pesar de estar confirmado su relación, ambos intentan alejarse del ruido mediático en redes sociales.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala, el romance que comenzó en secreto

Aunque mantuvieron el silencio durante un largo periodo, la historia de amor de Oriana Sabatini y Paulo Dybala es una de las más conocidas.

Sin embargo, sus inicios fueron curiosos porque la cantante no sabía quién era él. Al parecer, sus amigas aseguraron que se trataba de un tenista pero fue su papá, Ova Sabatini, quien le contó de quién se trataba.

El mensaje de Oriana Sabatini para Dybala antes del Mundial.

“Nos vimos muy pocas veces. En ese momento cada uno estaba en otra época de la vida. Él debía regresar a Italia y yo a trabajar fuerte con la música. Dejamos de hablar por un par de meses, sabiendo que algo habíamos dejado pendiente”, contó Oriana.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala.

Leandro Paredes y Camila Galante: amor en la piel

Leandro Paredes aseguró que se enamoró de Camila apenas la vio. La ahora empresaria es la hermana de un ex compañero de inferiores de Paredes en el Xeneize. Era muy chico y yo le decía a mi mamá que era mi novia y aún no lo era, pero yo decía que me iba a casar con ella”, dijo.

Tan es así, que Leo decidió tatuarse su nombre antes de comenzar una relación. "Ella cuando lo vio se puso a llorar. El padre era celoso, mal”, contó en Fernet con Grego.

Camila Galante y Leo Paredes.

Después de una temporada en el PSG Camila Galante, Paredes y sus dos hijos Victoria y Giovanni, volvieron a Italia para acompañarlo en la Juventus.

Camila Mayan, la novia influencer de Alexis Mac Allister

Camila tiene más de de 17 mil seguidores en Instagram y una fuerte actividad en YouTube y Tik Tok. La joven influencer conoció a Alexis en 2018 y actualmente viven en Brighton, donde el deportista se desarrolla en el equipo Brighton & Hove Albion.

Desde sus plataformas le cuenta a sus seguidores cómo es su vida en Inglaterra y también da consejos de moda para sus followers.

Camila Mayan.

Camila tiene 23 años y es Licenciada en Administración de Empresas, carrera de la cual pudo recibirse en la Universidad de Buenos Aires, en plena pandemia.

Linda Raff, la incondicional de Papu Gómez

La historia de Linda Raff y Papu Gómez comenzó cuando eran unos niños. El deportista mostró en sus redes una imagen en la que aparecen juntos en 2006 comiendo un sándwich en Costanera.

Papu Gómez y Linda Raff en la adolescencia.

Pero además de acompañarlo incondicionalmente, Linda se desarrolló como Arquitecta y mantuvo diversos emprendimientos. Raff es también diseñadora de moda y además apostó a la gastronomía, con su propia parrilla argentina en la ciudad italiana de Bérgamo, mientras Papu tuvo su paso por el Atalanta.

Linda Raff.

Celeste Rey y Otamendi, el amor por fuera de las redes

Aunque se conocen desde adolescentes, Celeste Rey y Nicolás Otamendi confirmaron su relación en 2017 cuando fueron descubierto por la prensa de Londres.

La pareja tiene tres hijos, Mía, Valentín y Morena, y la morocha decidió no dejar sus redes sociales abiertas a cualquier usuario. Sin embargo, el deportista comparte algunas imágenes junto a ella, quien fue su apoyo incondicional durante el Mundial de Rusia de 2018.

Celeste Rey.

Muri López, la compañera de aventuras de Lisandro Martínez

Muri López y Lisandro Martínez (24). Son uno de las parejas más jóvenes de la Selección y se conocieron en Gualeguay, donde ambos son oriundos.

Los tortolitos mantienen una vida tranquila en la que deciden también disfrutar de viajes exóticos y vacaciones por fuera de lo convencional. En una de sus últimas aventuras viajaron a Dubai y mostraron sus fotos en redes sociales. Aunque no tienen hijos, ambos adoptaron a Polito, un bulldog francés.

Muri López.

Carolina Calvagni, influencer fit

Con 33 años, Carolina Calvagni, mujer de Nicolás Tagliafico, tiene más de 336 mil seguidores en Instagram y una prolífica carrera como modelo.

Sin embargo, desde las redes sociales la joven rubia difunde la vida sana y fitness con diversas rutinas de ejercicios para sus followers.

Carolina Calvagni, influencer fit

Durante julio de 2021, después del triunfo de la Copa América, el deportista sorprendió a Calvagni con una impensada propuesta en Islas Maldivas. "Dijo que sí! Te elijo hoy y por el resto de mi vida! Te amo mucho", escribió el deportista sobre el romántico pedido de matrimonio.

Caro Calvagni y Tagliafico.

Dibu Martínez y Mandinha: propuesta en un colectivo

Emiliano Martínez, el arquero estrella de la Selección, conoció a Ava, también conocida como Mandinha Martínez, en un colectivo que ambos solían tomar. Un día, Dibu decidió pedirle su número y la invitó a salir sin saber que se convertiría en la mujer de su vida.

Ava es portuguesa y diseñadora de interiores. Tiene su propia empresa que se llama Mis Sueños Kids y cuenta con dos locales: uno en Londres y otro en el Shopping Battlers Green Farm, en Watford, en las afueras de la capital.