¡Coronavirus! Virginia Gallardo nos enseña a confeccionar barbijos caseros

Virginia Gallardo compartió un video tutorial en el que enseña a realizar barbijos caseros, con sus más de un millón de seguidores , en su cuenta oficial de Instagram. "Sólo necesitamos, tela, alfileres, tijera, hilo, aguja, marcador y regla para tomar las medidas. un elástico, y un molde que puede ser una hoja de papel o una bolsa de supermercado con tamaño 20 x 15", expresó.

Y continuó, "Marcas las medidas sobre la tela y cortas dos cuadrados (uno para cada lado). Luego, cortas el elástico a la mitad, y a cada pedazo de tela cortado, le colocás la mitad del elástico con alfileres. Y después unís las dos tapitas".

Y concluyó: "hilo y aguja en mano, y lo que tenemos que hacer ahora es unir todas las puntas de los dos pedazos de las telas con un sólo detalle: el elástico debe quedar por adentro. Por supuesto hay que cocer los extremos, formando así una especie de bolsita, y dejar una pequeña incisión abierta, para poder darlo vuelta y empezar a darle forma".

También, la rubiá dejó en claro algunas recomendaciones en el posteo:

"ACLARACIÓN ! Utilice la tela que tenía en casa para no tener que salir y poder mostrarles él proceso de manera práctica y fácil .

Material a utilizar para que los barbijos cumplan su función : – Tela Vegetal o Friselina de grosor medio (F800, A500 o #87)



Sugerencias:

• No olvide elaborarlos con higiene, limpiando las superficies y lavando previamente sus manos.

* No seleccione la tela vegetal gruesa, es más rígida y difícil de manipular, además dificulta la respiración.

* Use de uno a tres barbijos por día, dependiendo de qué tanto se desgasten por la humedad de la respiración y estornudos o tos.

* Para desecharlo: retire el elástico, deseche la tela dentro de una bolsa de plástico, ciérrela y deposítela en la basura.

Además, enfatiza que su uso debe ir acompañado de otras medidas de higiene como el correcto y frecuente lavado de manos con agua y jabón.

Cabe recordar que los barbijos quirúrgicos están diseñados para evitar que la persona que lo usa contagie a otros, por eso se recomienda solo para los casos confirmados, sospechosos o que tienen síntomas respiratorios.

Espero les guste ".

¡Mirá el video!