Coti y Daniela de Gran Hermano protagonizaron un enfrentamiento en vivo: "Estabas haciendo campaña para que me saquen"

Daniela Celis es la última jugadora eliminada de la casa más famosa del país y durante el programa del jueves 23, se encontró por primera vez cara a cara con Coti, una de las participantes que eliminó de Gran Hermano cuando la gente le dio la posibilidad de reingresar en el repechaje.

Fiel a su estilo, Coti no se quiso quedar con nada por decir y aprovechó para sacarle en cara que fue gracias a ella que volvió a entrar a la casa de Gran Hermano. "Dani dijo que yo hice campaña para que ella vaya y no fue así. Igual, estaría válido porque ella para entrar a la casa hizo campaña en mi nombre. Hasta contó cuántas veces iba al baño", expresó la correntina.

Daniela Celis.

Seguido a eso, Santiago del Moro le cedió la palabra a Daniela quien no se quedó atrás y respondió: "Yo no hice campaña en nombre de absolutamente nadia. Mi campaña era Venganiela. Y, de hecho, el nombre lo puso el público, jamás salió de mi boca. Están los clips. Si querés después te los paso, si querés mirarlos".

Aunque eso no fue suficiente para Coti que recogió el guante y aclaró que vio los videos, e insistió: "Pero porque dijiste que ibas a ir por la CC. Coti y Cone. Y por Thiago. Dijiste 'Coti me la va a pagar'". Daniela, por su parte, agregó que es la gente quien decide quién sale de la casa.

Cómo fue el tenso cruce entre Daniela y Coti

Coti: -Ya que estamos hablando de que hablan (de exparticipantes) adentro de la casa, escuché por ahí que Dani dijo que yo hice campaña para que ella vaya y no fue así. Igual, estaría válido porque ella para entrar a la casa hizo campaña en mi nombre. Hasta contó cuántas veces iba al baño...

Daniela: -Yo no hice campaña en nombre de absolutamente nadia. Mi campaña era Venganiela. Y, de hecho, el nombre lo puso el público, jamás salió de mi boca. Están los clips. Si querés después te los paso, si querés mirarlos. La gente me eligió para entrar, para hacer lo que hice. Gracias, los amo.

Coti: -Pero porque dijiste que ibas a ir por la CC. Coti y Cone. Y por Thiago. Dijiste 'Coti me la va a pagar'. Los clips ya los vi, no necesito que me los pase.

Daniela: -Igual yo no saco a nadie. Saca la gente, amor.

Coti: -Claro, y ahora vos estás afuera también.

Daniela: -Pero pasé más de una placa.

Coti: -Pero saliste primera que yo. Te saqué, Dani

Daniela: -Estuve en un mano a mano con Agustín y quedé. Mientras vos estabas afuera haciendo campaña (para que me saquen) yo me quedé.