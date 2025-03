De Pampita a Julieta Poggio, los looks de las celebridades en el Lollapalooza 2025

La edición 2025 del Lollapalooza en Argentina volvió a impactar a todos los presentes, destacándose no solo como un festival de música, sino como un evento donde las celebridades, como Pampita y Julieta Poggio, disfrutan de los mejores artistas internacionales. Además, lo usan también como un espacio para brillar con sus looks únicos, marcando tendencia.

Pampita

Desde Pampita a Julieta Poggio, los impactantes looks de las celebridades en el Lollapalooza 2025

El viernes 21 de marzo se vivió el primer día del Lollapalooza 2025, repleto de fanáticos de la música y artistas internacionales. Pero quienes se robaron todas las miradas fueron las impactantes celebridades argentinas que se lucieron con sus mejores looks, desde Pampita a Julieta Poggio, cada uno de los famosos marcó tendencia con su elección.

Pampita

Pampita

Pampita compartió en sus redes sociales las impactantes imágenes de su look, con una camisa blanca de mangas largas brillosa, con un conjunto de cuero. Este estaba compuesto por una pollera corta con tablas y tachas plateadas, junto con un chaleco con el mismo diseño. Para completar su atuendo se declinó por unas botas caña alta hasta abajo de la rodilla y un peinado con un rodete bajo.

Por su parte, Sofía Zamolo mostró su elegancia. En pleno cumpleaños, la modelo se lució con un outfit que dejó a sus seguidores impactados. Llevó un top sin mangas con escote cerrado en color azul y con flecos en los bordes al estilo desgastado. Además, junto con una pollera semi tubo con tablas en color camel. Se declinó por dejar su pelo suelto y agregó a su atuendo una minibag a juego.

Julieta Poggio

Julieta Poggio presentó su show “Zoom, acércate más”, en la zona kids del Lollapalooza 2025, junto a su hermana. Para su espectáculo se lució con un look colorido en tonos rosa que estaba compuesto por un top con red y con escote pronunciado, junto con una pollera con tablas y plumas a la altura de la cintura. A su vez, se peinó con algunas trenzas manteniendo su característico semi recogido.

Mel Brizuela

Mel Brizuela, en cambio, dejó de lado los colores y deslumbró con un look total black, compuesto por un top sin mangas con escote recto semi rígido y con un detalle en la zona del busco que dejaba a la vista parte de su pecho, le sumó un pantalón largo en el mismo tono con detalles en la costura en tono blanco.

Mora Bianchi y Lola Adraldes

Quienes no se perdieron el espectáculo fueron los chicos del elenco de Margarita. Mora Bianchi deslumbró con un top blanco de mangas cortas con un escote cerrado, junto con un pantalón de color rosa fuerte. Junto con ella, se pudo ver a Lola Adraldes, quien se declinó por un atuendo casual black.

Para esta ocasión lució un top negro sin mangas de escote cerrado con un short al que le sumó un cinturón de tachas. Para concluir su outfit decidió dejarse el pelo suelto con ondas armadas y un pañuelo blanco con detalles en color negro.

Las tendencias de make up en el Lollapalooza 2025

Una vez más, Natura se sumó al Lollapalooza 2025, con todas las tendencias del make up para llevar colores, brillos y diseños personalizados para que las personas se expresen a través de sus looks. Entre los grandes destellos que se encontraron en la noche se metieron, nuevamente, el uso del glitter y el color en el maquillaje.

Los brillos se logran mimetizar a la perfección en la piel, dejando de ser un complemento para empezar a imponerse como una moda que marca la identidad de quien lo usa. Esta tendencia se ve solventada por la nueva moda de las pecas de glitter, una nueva forma divertida y creativa de llevar el rostro repleto de luz.

Una gran novedad se adhiere a jugar con los colores, llamado ‘efecto aura’, que usa como fuente de inspiración la energía de las personas. Una propuesta para jugar con diferentes tonos.

La moda y el make up en el Lollapalooza se convirtieron en un fenómeno cultural que va más allá de las pasarelas tradicionales. Los atuendos de las estrellas no solo reflejan tendencias globales, sino también la identidad única de cada celebridad. Desde Pampita a Julieta Poggio y cada una de las celebridades que asistieron impactaron con sus elecciones de looks repletos de tendencia.

VDV