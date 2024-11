Inés de los Santos y Pedro Bargero han lanzado un nuevo proyecto en la Costanera Norte de Buenos Aires, donde la vida nocturna de la ciudad se revitaliza con una oferta que integra coctelería fresca, gastronomía mediterránea, música y baile. En el gran festejo de lanzamiento de su ciclo, asistieron muchísimas modelos, actrices, diseñadores, empresarios entre los que se destacaron Emilia Attias, Gimena Accardi, Zaira Nara, Maria del Cerro y Paula Chaves.

Maria del Carro, Gimena Accardi y Paula Chavez

Los mejores looks de la inauguración de Costa 7070

Inés de los Santos, en colaboración con Pedro Bargero, ha inaugurado un nuevo lugar que refleja tanto su ubicación como la esencia de su concepto: Costa 7070. El establecimiento está lleno de distintos espacios, cada uno con su propia esencia, lo que brinda a sus creadores y a los visitantes la oportunidad de disfrutar de una variedad de experiencias que conectan la gastronomía con el inigualable espíritu de la noche en Buenos Aires.

Solange Cubillo, Dolores Turll, Dionisio, Daniela Urzi, ANdrea Bursten

Se llevó a cabo un espectacular festejo de lanzamiento de su ciclo, al que asistieron numerosas modelos, actrices, diseñadores, empresarios y una variedad de personalidades. Entre los invitados más destacados se encontraban Emilia Attias, Gimena Accardi, Zaira Nara, María del Cerro, Paula Chaves, Romina Ricci, Bárbara Lombardo y Pampita Carolina Ardohain, el Pr Leo Mateu, Dolores Turll, Dionisio, Daniela Urzi, Andrea Bursten, entre otros.

Todas las modelos

Para esta ocasión. Zaira Nara lució un look llamativo y sofisticado, combinando una camisa blanca que anudó a la cintura, lo que le dio un toque desenfadado y chic. La prenda se complementó con una pollera larga de estampado animal print, que aportó un aire audaz y moderno a su outfit. En sus pies, eligió unas originales ojotas alargadas que se asemejaban a botas, aportando un estilo único y contemporáneo.

Zaira Nara, Cynthia Kern y GuillerminaDabobe

María del Cerro deslumbró con un look elegante y atrevido al optar por un vestido strapless cubierto de lentejuelas en un sofisticado tono chocolate. La silueta del vestido realzó su figura de manera encantadora, mientras que el brillo de las lentejuelas aportó un toque de glamour. Para complementar su atuendo, eligió unas botas largas del mismo color, que no solo alargaron sus piernas, sino que también añadieron un elemento audaz y moderno.

Maria del Cerro y Paula Chavez

Por otro lado, Daniela Urzi lució un look fresco y femenino con un vestido de manga larga de estampado floral. La prenda, con su diseño alegre y colorido, resaltó su estilo elegante y sofisticado. El vestido, que caía con gracia sobre su figura, fue un reflejo perfecto de la estética primaveral, convirtiéndola en una presencia encantadora y luminosa.

Daniela Urzi

Gime Accardi optó por un color tradicional pero que nunca falla: el negro. Así, la actriz se utilizó un look total black que estaba compuesto por un corset negro con transparencias que acentuó su figura de manera impactante y una mini falda negra, que añadió un toque juvenil y atrevido a su outfit. En sus pies, lució botas cortas negras que aportaron un aire rockero y elegante al mismo tiempo. Y, para finalizar su look, eligió un chaleco de cuero negro, que no solo reforzó el carácter edgy de su atuendo, sino que también le dio un toque de sofisticación.

Gimena Accardi

Así, en el evento de inauguración de Costas, las figuras del espectáculo deslumbraron con looks impactantes que capturaron la atención de todos los asistentes. Cada uno de ellos mostró su estilo único, desde elegantes vestidos largos que brillaban con lentejuelas, hasta conjuntos más atrevidos que combinaban texturas y estampados.

N.L