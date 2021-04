Diego Poggi renunció a TN

Diego Poggi decidió renunciar a TN y Eltrece. Este domingo, el conductor estuvo al aire en esa pantalla por última vez. Los rumores aseguran que el periodista tuvo un altercado con un directivo del canal.

"Como dije ayer, me fui, fueron 5 años donde pasó de todo, me llamaron para una cosa, hice eso y otras cosas más, pero bueno me fui, no podía crecer más, hoy presenté mi renuncia legalmente", dijo en comunicación con La Nación.

Sobre las versiones de pelea con el directivo del canal, Poggi aseguró que "son cosas que pasan, no hubo nada en especial, algunos intercambios por chat. Sí te puedo decir que me voy triste y desilusionado, ya pasará".

Además, hoy se despidió mediante las redes sociales. "Hoy se termina una hermosa etapa de casi 5 años en TN. Voy a extrañar a mis compañeros un montón pero también se que hay vida después de Artear. Cuando la cosa no es mutua hay que saber dar un paso al costado. De eso se trata crecer."

Por ahora, el conductor seguirá en Radio Berlin, donde hace Take Away de lunes a viernes de 17 a 20. "Eso no lo dejo ni loco, me encanta, quiero hacer el duelo y juntar energías para lo próximo, que no sé qué será", aseguró.

Diego Poggi se fue de TN: su fría despedida

Diego Poggi dejó atrás las especulaciones y confirmó su renuncia a TN y El Trece después de casi cinco años en las señales del Grupo Clarín.

"Nos tenemos que despedir, estamos cerrando domingo en TN", dijo Marina Abiuso al volver al piso tras el paneo que mostraba el horizonte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mirando a su compañero, como esperando su palabra en el último minuto que la emisión tenía al aire.

Rápidamente, Diego Poggi resolvió la situación con una fría despedida. "Les mando un beso muy grande a todos, los voy a extrañar. Gracias por dejarme ser parte de la familia de Todo Noticias. Gracias", dijo conciso el conductor sonriéndole a su compañera, quien estaba visiblemente movilizada.