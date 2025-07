Pampita y Nequi Galotti matchean looks: dos estilos diferentes para el color que domina la temporada

Tanto Nequi Galotti como Pampita optaron por looks muy diferentes, pero matchearon en un detalle muy específico: ambas eligieron la paleta del burgundy y le dieron una impronta única y personal como solo ellas saben hacerlo. La mamá de Anita lució un look de oficina atemporal y elegante, mientras que la mamá de Santos optó por un conjunto para el día, urbano y muy canchero.

No caben dudas de que las modelos saben cómo marcar el paso de la moda internacional en Argentina, ambas comparten en sus redes sociales sus estilismos y, aunque con sellos muy diferentes, las dos saben como captar la mirada de todos e inspirar a sus miles de fans.

El color burgundy es un tono muy específico que combina el rojo púrpura con una base oscura, lo que genera una sensación visual que genera calidez, profundidad, elegancia y cierta nostalgia. Este tono se asocia con el lujo, la fuerza interior y la sofisticación y se lo suele combinar con blanco, negro, dorado, cobre, camel y mostaza.

Nequi lució esta paleta con un pantalón símil cuero, y le sumó un polerón que combinaba dos tonos de este particular color, una más claro y otro más oscuro. Además, optó por un abrigo “parka” a tono y botas acharoladas de punta también a juego. Cerró el look un collar doble de perlas, y un beauty look con ojos suavemente delineados y sombra de ojos a sutil juego con el outfit.

Por su parte, Pampita posó con un conjunto monocromo compuesto por un pantalón oxford estilo sastrero, un blazer con escote profundo y maxi-botones y un polerón cuello de tortuga. A esto le sumó un abrigo de pana maxi-largo, hasta la altura de las rodillas y stilettos acharolados, todo en el mismo tono burgundy. Lo combinó con aros argollas dorados maximalistas y un maquillaje sobrio en tonos nude y mirada profunda y delineada; lo acompañó con el cabello recogido en una cola de altura media y tirante con raya al medio.

Tanto Pampita como Nequi Galotti demostraron que el burgundy puede adaptarse a estilos muy distintos sin perder fuerza ni presencia. Ya sea desde un enfoque urbano y relajado o desde un look sofisticado y clásico, ambas referentes de la moda nacional supieron reinterpretar el color estrella de la temporada con sello propio.

J.O