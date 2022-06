El descargo de Karina Jelinek tras los rumores de pelea con Flor Parise: "Me molestó"

En "LAM" informaron que Karina Jelinek se peleó con Flor Parise porque fue al cumpleaños de Rodrigo De Paul, donde la modelo no estaba invitada, entonces la fue a buscar muy enojada y tuvieron una fuerte discusión. Sin embargo, la artista hizo su descargo al respecto.

Karina Jelinek se hizo eco de las versiones acerca de la pelea con su pareja y decidió manifestarse públicamente. A través de su cuenta oficial de Twitter, la modelo hizo un descargo donde contó su versión de los hechos para desmentir una fuerte pelea con Flor Parise.

Karina Jelinek y Flor Parise.

La modelo manifestó: "Hola mis amores! Debido a los comentarios recibidos de lo qué pasó el finde, yo estaba terminando un desfile y quedé con Flor que la pasaba a buscar en un cumple para ir a la Bresh. Sí me molestó su demora, no entre porque no me interesa ir a una fiesta donde no me invitan".

Como si eso fuera poco, Karina Jelinek agregó: "No soy intrusa, ni tampoco me interesaba ir a ese cumpleaños, se dijeron cosas no ciertas, yo sabía que estaba ahí y quedamos en encontrarnos más tarde, asique todo bien! No soy de aclarar este tipo de cosas pero me veo obligada así se corta de una vez, gracias".

El descargo de Karina Jelinek.

Karina Jelinek habló del nombre que llevará su hijo

Karina Jelinek decidió quiso interactuar con sus seguidores a través de un vivo que realizó desde su cuenta oficial de Instagram, donde los seguidores le enviaron diferentes consultas que querían que la modelo les conteste.

Uno de los temas más nombrados fue el hijo que viene en camino, ya que la modelo se convertirá en mamá a través de la subrogación de vientre. Los seguidores que estaban conectados al vivo de Karina Jelinek le mandaron diferentes nombres posibles, a lo que la artista respondió que le gustaban un poco más exóticos. Sin embargo los elegidos fueron: Isabella, Dante, Benito, Catalina, Margarita, Aaron, Roma y Alma.