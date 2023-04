Mauro Icardi se hizo presente en una edición especial de "Masterchef" donde no solo puso nerviosa a su esposa, sino que también inspiró a una participante que no tuvo reparos al comentárselo a Wanda Nara que no pudo reaccionar al escucharla.

Wanda Nara felicitó a Silvana, una de las participantes del certamen de cocina y atinó a preguntarle si el plato que presentó lo hizo pensando en su marido, pero la respuesta de la mujer la dejó atónita y sin palabras.

"No, en el tuyo", contestó Silvana que luego de un silencio agregó "Y después en el mío". la conductora quedó boquiabierta y miró a su marido que atinó a reirse a carcajadas ante semejante confesión de la participante. El resto de los concursantes también se rieron dejando en evidencia la buena onda que tienen entre todos.

Mauro Icardi y Wanda Nara.

Tanto Damián Betular como Donato De Santis y Germán Martitegui aplaudieron a la participante para avalar el comentario que le lanzó a Wanda sobre la inspiración que tuvo en Mauro Icardi para crear su plato. El futbolista no hizo ningún comentario al respecto, sólo compartió la carcajada general.

Mauro Icardi reveló sus secretos culinarios en MasterChef Argentina y enamoró a Wanda Nara

Al entrar, Mauro saludó de beso en la mejilla a Wanda Nara para que no se les corriera en maquillaje a los dos. "Estamos acá hoy, para mí es un privilegio", comentó Mauro.

"Sos muy modesto, porque sos el experto de la familia en carnes", dijo Wanda Nara. Luego el jugador remarcó que le gusta mucho el asado y que el honor se lo debe a su padre. "Mi papá fue cocinero en su época y sabe de muchos cortes de carne y aprendí también".

Mauro Icardi y Wanda Nara en "Masterchef".

Mauro contó sus dos secretos para hacer la mejor entraña. El primero de ellos, es el chimichurri. "En mi casa hay una particularidad que es la nuez moscada. A mí me gusta cuando hago la entraña embadurnarla en este chimichurri y mandarla al fuego", contó el jugador.