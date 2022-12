El reclamo de Cande Tinelli a Lali Espósito por dos prendas de vestir

Cande Tinelli y Lali Espósito además de ser colegas de la música, mantienen una muy buena relación. Y, la hija de Marcelo Tinelli es fan de la exCasi Ángeles.

Por eso, no dudó en dedicarle un posteo a su ídola para hacerle llegar un reclamo sobre dos prendas de vestir que no consiguió.

"Me compré esta pero quería dos más que están agotadas. Largalas Laluch", escribió Cande Tinelli en una Historia de Instagram. Allí, se veía una foto de la empresaria luciendo una remera del Disciplina Tour de Lali Espósito.

La hermana de Mica Tinelli le pidió entonces a quien interpretó el Himno nacional en la Final de Qatar, que la ayude a conseguir las otras dos remeras que están en falta.

Por su parte, la exjurado de La Voz, le respondió con tres emoticones de besos con corazón.

Cande Tinelli se animó a un nuevo color pelo y eligió el contraste de rojo fantasía y negro

Cande Tinelli se animó a un nuevo cambio de look y esta vez, manteniendo su color de pelo tradicional, le dio más vida con la incorporación en la raíz de un rojo fantasía.

Desde la redacción de Revista CARAS hablamos con Zacarías Guedes, responsable de darle este nuevo look a Cande Tinelli y no dio detalles de tremendo look que hoy lleva la cantante.

En una charla previa que Cande tuvo con Zacarías, los dos llegaron a la conclusión que definitivamente su color era el negro, pero, con el objetivo de darle un cambio al look le sumaron el rojo: "Llegamos a la conclusión que su color era el negro, pero, estaba bueno aportarle algún color fantasía que levante un poco y optamos por el contraste de el negro y el rojo".

El peluquero de Cande Tenelli remarcó que, para llegar al tono que tiene hoy la artista, usó la técnica de aclarado solo en las raíces de una manera "desprolija" para luego aplicarle el color fantasía. "Es un cambio que está bueno", remarcó Zacarías Guedes.

"Seguimos manteniendo el color negro que es característico de ella. Son cambios sutiles, pero que suman un montón y que nos podemos llegar a divertir cambiando los colores. Ahora es rojo, pero pensamos que también puede ser azul...¡Es divertido!", explicó en exclusiva Zacarías Guedes.