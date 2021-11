El recuerdo de Nico Vázquez a Santiago antes de comenzar una nueva temporada teatral

A días de cumplirse el quinto aniversario del fallecimiento de Santiago, Nicolás Vázquez recordó a su hermano con dos imágenes de su debut teatral en Mar del Plata, con la obra “El Canasto” de Clément Michel.

El emotivo posteo, en el que arrobó a dos de los compañeros de elenco del actor, Belu Lucius y Santiago Maratea, llega a un mes de su desembarco en Mar del Plata para una nueva temporada de verano en la que, seguramente, se convertirá en el gran éxito estival.

El recuerdo de Nico Vázquez a Santiago antes de comenzar una nueva temporada en teatral.

Junto a Gimena Accardi y Benjamín Rojas, Nico se pondrá al frente de “Una semana nada más”, la comedia número uno del teatro porteño que llega a la Costa con los mejores augurios.

El posteo del actor, con el que recuerda a Santiago, es una suerte de bendición ya que siempre busca y tiene presente a su hermano, fallecido el 16 de diciembre de 2016 de una miocardiopatía hipertrófica, ante cada nuevo desafío laboral.

Nico Vázquez contó que la cuarentena lo hizo pensar más que nunca en su hermano fallecido

A un año del comienzo de la pandemia, invitado a PH, Nico Vázuqez recordó a su hermano Santiago quien falleció el 16 de diciembre de 2016 en República Dominicana.

"En el medio de la cuarentena me agarró el cumpleaños de mi hermano Santi, el 31 de marzo y estuve muy sensible", comenzó el actor y enseguida. Nosotros éramos uno y ahora me falta esa persona y tengo que aprender a ser uno. Cuando muere yo me quedó con su teléfono y su computadora. El conocía todos mis secretos y todas mis claves para ingresar a donde sea, y yo en muchas cosas nunca le pregunté a él porque uno piensa que se iba a ir primero.