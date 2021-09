Rodrigo Lussich reveló que un conocido actor quiso pegarle: enterate los motivos.

Rodrigo Lussich estuvo en el piso de "PH Podemos Hablar", y contó un hecho que lo marcó en sus inicios en la TV y que involucró a un famoso actor a quien hizo enojar por un comentario sobre su separación con su exmujer y lo esperó en un estacionamiento para pegarle

“¿Te arrepentís de haber dicho o revelado algo en tu rol de periodista que podría haber causado sufrimiento en otros?”, le preguntó Graciela Alfano a Lussich.

“Sí, me arrepiento muchas veces. Creo que para bien y para mal, mi virtud es también mi cruz a veces, soy un tipo muy frontal y juego con la impronta, y con esa impronta se me va la mano quinientas veces", explicó el periodista...

"Cuando Nico Vázquez, hace muchos años, se había separado en ese momento de su primera relación, de Mercedes Funes, yo hablé, y ni siquiera te puedo precisar las palabras que dije. Pero después me vio en un estacionamiento y me quiso fajar”, explicó Rodrigo, sobre sus inicios como panelista de Viviana Canosa.

“Y de verdad me quería fajar, porque lo había lastimado, seguramente. Y ahí intervino mi compañero del alma, Adri (Pallares) que había ido conmigo a ver una obra, y me salvó la situación”, agregó.

“Años después le pedí disculpas, sin que él sepa, en un programa en el que trabajaba. Y después, Nico Vázquez me llamó, lo hablamos, me perdonó, después terminamos yendo a comer con su mujer, Gimena Accardi”, recordó

Por qué Rodrigo Lussich se puso a llorar al aire de Intrusos 2021

Al frente junto a Adrián Pallares de "Intrusos 2021", Rodrigo Lussich vive uno de los mejores momentos de su vida profesional y lleva la conducción de tal manera que sus colegas no paran de elogiarlo por su labor. Ahora hace unos días se quebró y lloró al aire al recordar un momento clave de su vida en 2008.

Se trata de cuando tomó la decisión de mudarse a Mar del Plata y alejarse de los grandes medios porteños. Todo esto volvió a flote con la visita de Francisco Bagnato al piso de a la noche, dado que el histórico conductor de "Gente que busca Gente" se erigió en un eslabón decisivo en esos días de Rodrigo. “Tengo la suerte de conocerlo desde hace más de 10 años cuando fui a Mar del Plata a hacer radio Brisas, descubrí a una persona extraordinaria”, dijo el invitado.

Cuando escuchó esas palabras no pudo contenerse y rompió en llanto en pleno vivo. Tras recuperarse, el periodista explicó el origen de ese estadío de emoción. “Un día fui a Mar del Plata muy perdido personal y profesionalmente a fines del año 2008. Yo quería irme de Buenos Aires por un montón de motivos que no vienen al caso, y necesitaba laburar, no me podía ir allá sin trabajo”, comenzó a contar.

Según Paparazzi.com.ar, para redondear la importancia de la influencia de Bagnato, detalló: “Lo fui a ver a Franco a radio Brisas para pedirle trabajo. Y para mí fue mucho más que un trabajo, me dejó ser su familia, y fue fundacional para un montón de cosas que hoy ven de mi laburo”.

