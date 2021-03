Flor Vigna y Nico Occhiato, en crisis: aseguran que la pareja se separó definitivamente

Flor Vigna y Nico Occhiato atraviesan una fuerte crisis que confirmaron este viernes en Intrusos.

Después de varios rumores, Adrián Pallares aseguró que la pareja habría dejado de convivir hace apenas dos días. Aunque la misma bailarina aseguró que la relación seguía en pie, en el programa de América dieron por hecho que la pareja tomó la decisión.

Días atrás, Nancy Dureé dio algunos de los motivos que podría haber alentado a la separación. "Nico le había prometido a Flor que no iba a ir al Bailando para no exponer nuevamente a la pareja, entonces dijo que no iba a ir, y después terminó que sí, Y empezó un cortocircuito", agregó.

Yanina Latorre disparó contra Flor Vigna y Nico Occhiato

Mientras las versiones crecen con fuerza, la participación de Nico Occhiato en La Academia está en veremos y, según Ángel de Brito, aún no confirmó su asistencia aunque Flor Vigna sí será parte del certamen.

"Le vamos a avisar a Marcelo Tinelli acá que Flor Vigna y Nico Occhiato lo están desmintiendo. Yo estuve el viernes con Tinelli y me dijo que estaba confirmado. Terrible. Qué hacemos sin Nico Occhiato. A dónde vamos", dijo el periodista en LAM y alentó al descargo de Yanina Latorre contra la pareja.

"Es un desagradecido. Estos desagradecidos… Ganó, se hizo famoso en el Bailando. No era nadie. Pero por favor Yo si soy Tinelli lo bajo y nunca más, lista negra", disparó.