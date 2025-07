El inesperado like que recibió la China Suárez en bikini desde Estambul y sorprendió a todos

La China Suárez compartió una serie de fotos desde Estambul que no tardaron en generar repercusión digital. En medio de un entorno privado y con una estética veraniega, la actriz publicó imágenes en bikini que activaron diversas reacciones, entre ellas una interacción particular que sorprendió a sus seguidores.

La China Suárez volvió a marcar presencia en redes sociales con una publicación tomada en Estambul, donde se la ve posando en bikini en un entorno cotidiano. Entre comentarios y gestos virtuales, la actriz recibió un like que generó atención por el vínculo indirecto con su historia personal.

China Suárez

En las últimas horas, la modelo posteó una serie de imágenes capturadas en la casa que el futbolista ocupa en Turquía, y entre los múltiples comentarios y reacciones, un gesto virtual se destacó por su contexto: el “me gusta” de Rocío Pardo, actual pareja de Nicolás Cabré, ex de Suárez y padre de su hija Rufina.

El like de la actriz fue interpretado por muchos usuarios como un gesto llamativo, dado el vínculo que une a ambas figuras a través de la expareja de la China Suárez. Si bien no hubo declaraciones públicas al respecto, el detalle no pasó desapercibido en un momento en que la influencer atraviesa tensiones con Benjamín Vicuña, en relación con el permiso de viaje de sus hijos.

China Suárez y Rocío Pardo

En ese marco, el gesto de Rocío Pardo fue leído como una señal de cordialidad o, al menos, de distensión en un entorno donde las relaciones familiares suelen estar bajo observación. La publicación también generó respuestas por parte de la modelo a varios comentarios críticos. En uno de ellos, un usuario señaló que su expresión facial no reflejaba felicidad, a lo que Suárez respondió con ironía: “Es verdad. En las fotos pongo cara de orto”.

En la misma línea, otro usuario criticó su actitud en redes y la China Suárez replicó: “Igual que vos con tu foto de perfil”. Estas respuestas se suman a una serie de interacciones que la actriz mantiene con sus seguidores, en un tono que combina humor, defensa personal y exposición pública.

Nicolás , Rufina Cabré y Rocío Pardo

En paralelo, hace algunas semanas atrás, se conoció que Nicolás Cabré y Rocío oficializaron su compromiso y planean casarse en diciembre en la provincia de Córdoba.

Nicolás, Rufina Cabré y China Suárez

La publicación de la China Suárez en bikini desde Estambul se sumó a su dinámica digital habitual, con reacciones diversas que incluyeron un gesto inesperado. El like recibido por Rocío Pardo en ese contexto, generó todo tipo de comentarios.

