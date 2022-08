Gisela Dulko hizo su descargo tras ser señalada como la tercera en discordia entre Fernando Gago y Mica Vázquez

En las últimas horas, Mica Vázquez contó los detalles de su ruptura con Fernando Gago y reveló que la arquitecta que estaba construyendo la casa para que ellos vivan juntos, le reenvió un mail donde el exfutbolista le decía a Gisela Dulko cómo estaba quedando la casa donde viviría con ella.

De esa forma Mica Vázquez se enteró que su pareja desde hacía cuatro años, tenía una relación paralela con la extenista. Sin embargo, Gisela Dulko rompió el silencio y compartió en las historias de su cuenta oficial de Instagram un descargo tras ser señalada como la tercera en discordia de la pareja.

"Aclaración: yo no fui tercera en discordia entre Micaela y mi exmarido. Jamás supe que él estaba en otra relación cuando empezó a salir conmigo", expresó la deportista con la intención de dar su versión de los hechos ante semejante acusación.

Como si eso fuera poco, agregó: "Ya hablé con Micaela y lo aclaramos en privado porque nunca fue mi intención lastimar a nadie. Fin del comunicado". De esa forma dejó en evidencia que los tantos ya quedaron claros entre la actriz y ella tras la polémica por los dichos de la artista.

El descargo de Gisela Dulko.

Mica Vázquez aseguró que el nombre del segundo hijo de Gago y Dulko es el que habían hablado ellos

En septiembre del año pasado, Mica Vázquez fue a jugar a "Pasapalabra", el programa que conduce Iván De Pineda. Fue allí que la actriz al ver una foto de Fernando Gago y Gisela Dulko a modo de pista en uno de los juegos reaccionó con ironía.

"Todo bien, no me quedó nada malo pero me dio risa la pista. Me dejó y a los 6 meses se casó con ella. Me separé a los 22 años pero ¿le puedo decir algo? El nombre del segundo hijo es el que habíamos hablado nosotros", lanzó la actriz.