Ivana Nadal se sometió a una cirugía

En medio de la polémica por su romance con Bruno Siri, Ivana Nadal pasó hoy por el quirófano para someterse a una cirugía estética. Tal como había anunciado semanas atrás, la modelo se realizó una reducción de su busto.

"Quiero contarle que se está acercando la fecha de mi operación y estoy muy contenta. Me voy a achicar y reacomodar mis tetas después de casi 12 años de mi última operación", dijo días atrás en su cuenta de Instagram.

"Pasé por muchos cambios mentales, corporales y espirituales. Sufrí, me maltrate, lloré, me re invente, volví a caer, me volví a maltratar, me juzgué, me culpé, lloré, sufrí, me levanté y seguí... Pero en todo ese proceso, jamás sané. No me propuse perdonarme nunca, valorarme nunca, decirme que me quería nunca, abrazarme nunca..."

Luego de la intervención, Ivana compartió un video en el que contó cómo estaba su salud y cómo será la recuperación.

Lo cierto es que este radical cambio tiene un detalle que la une a su ahora "archienemiga" Nati Jota. Al parecer, esta decisión es similar a la que tomó la influencer un tiempo atrás cuando también salía con el rugbier chaqueño. La periodista "Juariu" fue quien detectó la coincidencia que no pasó inadvertida por sus seguidores.