El apoyo de la familia de Bruno Siri a Ivana Nadal en medio de la polémica

El romance de Bruno Siri, ex de la influencer Nati Jota, con Ivana Nadal generó una verdadera polémica en las redes sociales. La conductora fue acusada de "icardear" a la rubia y los seguidores sentaron postura.

Pero a pesar de los agravios que recibió en las distintas plataformas, la morocha fue por más y compartió más fotos con el rugbier. En uno de los últimos post, la diosa también acompañó la foto con un romántico mensaje. "Bebito, tanto amor", expresó Ivana en la publicación que generó una serie de comentarios en su contra.

"Nati J ha salido del grupo", fue uno de los tantos mensajes que dejaron sus followers en la imagen. Pero Nadal no se quedó callada y respondió con dureza. "Nunca estuvo".

Lo cierto es que, en medio de esta polémica, la familia del chaqueño sentó postura y fue la hermana del deportista quien dio el visto bueno a la pareja. "Hermosos" , respondió Agostina Siri y la morocha siguió: "Vos".

El martes Nati Jota fue la invitada al piso de LAM donde hizo su descargo tras este nuevo romance y asumió que no era amiga de Ivana. "No estaba preparada para esto", dijo la influencer y aseguró que dejó de seguir a su "amiga" en redes.

“No los culpo. Puede pasar. Se engancharon. No estoy enojada. Sí me sorprendió un montón. A mí me sorprende que yo no estaba preparada para esto. Yo no estaba con alguien del medio. Es raro", disparó.