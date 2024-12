Jennifer Lauria, la tercera eliminada de la casa más famosa del país, se convirtió en una figura controversia. Durante su estadía en Gran Hermano, la exparticipante sorprendió al revelar que fue pareja del futbolista Ricardo Centurión, con quien compartió una relación cargada de altibajos y conflictos.

Jennifer Lauría

Tras su eliminación del reality, Jennifer fue invitada al programa de Ángel de Brito, donde habló con mayor profundidad sobre su vinculo con el jugador y respondió a las críticas por haber expuesto esta historia.

El testimonio de Jennifer de GH sobre su relación con Ricardo Centurión

En su relato, Jennifer designó que su relación con Centurión como “tóxica” a causa de momentos tensos, especialmente con la familia del futbolista. Para comenzar a hablar de su vinculo con el futbolista, el conductor de LAM le preguntó “¿cuánto pensas que influyó ser la novia de Centurión para entrar a la casa?”. “Yo creo que no fue por eso, porque no conté nada en el casting más que era la ex de él. Y adentro de la casa me presente diciendo que tenia una hija con él, pero no profundice en el tema”, respondió la exparticipante.

Dentro de la casa más famosa, Jennifer reveló que comenzó a emparanoiar sobre la reacción de su expareja: “La segunda semana me empezó a maquinar la cabeza, pensaba en cómo había reaccionado él. Se que la familia lo iba a tomar mal, porque nunca me quiso y nunca me lo dijeron en la cara”. Y agregó “Pensaba que podía reaccionar mal. Queriendo sacar a mi mamá de la casa con mi nena: eso es lo que me preocupaba”.

Entonces, Ángel de Brito le consultó sobre su vínculo actual con Ricardo Centurión: “¿Tenes contacto con él?”. “Ahora no tengo, antes de entrar a la casa hable una que otra vez. No le avise que entraba a la casa. No tengo ni idea como reaccionó”, le respondió la mediática.

La exjugadora del reality comparte una hija en común con el jugador de futbol, ante esto, un panelista le consultó sobre su rol como padre: “¿Es un padre ausente él en general?”. La respuesta de Jennifer fue contundente y sin rodeos: “Si”

Asimismo, admitió era víctima de violencias por parte de la familia de Centurión: “Sufrí violencia psicológica, pero no quiero hablar de eso. Ricardo sabe lo que soy como madre, como mujer, como pareja. Me genera bronca porque inventan cosas (su familia)” Y sumó “Mientras yo estaba embarazada, decían que no era hija de él”

Frente a esto, el panel se mostró desconcertado al no comprender como la exjugadora podía hablar bien del jugador, sabiendo en las posibles acciones en su en contra. Entonces, Jennifer aclaró: “Él se deja manipular por la familia, entonces no se si tengo buena relación con él en la actualidad”.

