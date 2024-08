La noticia de la separación entre Jennifer López y Ben Affleck generó un gran revuelo en el mundo del espectáculo. Tras poco más de dos años de matrimonio, la pareja decidió poner fin a su relación, y ahora, comenzaron a surgir detalles sobre las condiciones de su divorcio.

Entre los distintos pedidos que se están discutiendo en este proceso, uno de ellos destaca por encima de todos: la solicitud de Jennifer para recuperar su apellido de soltera.

Al casarse con Ben, Jennifer López adoptó el nombre legal de Jennifer Lynn Affleck, una decisión que en su momento describió como una muestra de amor y unión. Sin embargo, ahora, ante la ruptura, la cantante solicitó ante la Justicia que se le devuelva su apellido original. Este pedido deja en claro que, para ella, la relación está completamente terminada.

Curiosamente, Jennifer mostró muy buena disposición durante el proceso de divorcio, renunciando incluso a la manutención conyugal que podría haber solicitado. Pero en lo que respecta a su nombre, no ha habido margen de negociación.

¿Cómo se dividirán los bienes Jennifer López y Ben Affleck?

Según señaló TMZ y otros medios de la misma índole, Jennifer Lopez y Ben Affleck no tenían un acuerdo prenupcial. Esto significa que todas sus ganancias de los últimos dos años se considerarán bienes gananciales en el divorcio. Si se suma la fortuna de ambos artistas, tendrían más de 600 millones de dólares en disputa.

Como JLo presentó la demanda "pro per", es decir, por sí misma y no recurrió a un abogado, la cantante estaría renunciando también a la manutención del cónyuge, aunque pidió al juez que denegara también la manutención de Ben Affleck. Según detallaron los medios norteamericanos, aún no llegaron a un acuerdo económico. Esto hace crecer la teoría de que la expareja estaría frente a una larga batalla de divorcio por dinero.

