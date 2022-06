Jorge Rial habló sobre el rumor de su regreso a Intrusos y reveló de qué se arrepintió

Jorge Rial se encuentra transitando un año movido. Luego de cinco años, el periodista terminó su relación con Romina Pereiro y reconoció estar “partido al medio”. Mientras tanto disfruta de la soltería, sus hijas y su rol de abuelo. En lo profesional, se encuentra preparando su regreso a la pantalla con el ciclo Argenzuela por C5N, y en una entrevista se sinceró, habló sobre el rumor de volver a Intrusos y contó de qué se arrepintió.

Jorge Rial se refirió al rumor de su regreso a Intrusos y reveló de qué se arrepintió

“Pensé que no volvía: me había predispuesto a no volver, casi juramentado. Pero cambió mi situación después de un año y sentí que estaba listo. Es lo único que sé hacer, es mi vida esto. Es mi esencia” comenzó diciendo Rial en diálogo con Teleshow.

En su nuevo proyecto televisivo Jorge Rial pretende abordar temas de actualidad desde todos los ángulos posibles. “No puedo ir contra lo que soy: un bicho de los medios” aseguró y agregó: “No voy a competir contra Intrusos, voy a hacer otra totalmente distinta. Para mí Intrusos era otro, no este”.

Jorge Rial se refirió al rumor de su regreso a Intrusos y reveló de qué se arrepintió

Cuando la entrevistadora le consultó sobre el ciclo que condujo durante 20 años en la pantalla de América, el periodista aseguró que no lo ve “porque cambió el espectáculo también, que no es interesante: las figuras son bastantes, digamos, outlet”.

Cuando le preguntaron si se arrepentía sobre algo ocurrido en Intrusos, Rial aseguró “Por ahí cosas puntuales, pero en la general no. Fue un gran programa Intrusos: hoy veo videos viejos e hicimos cosas absolutamente locas. Inventamos estrellas: Wanda Nara fue un invento nuestro, sin ir más lejos. Le dimos vida a un montón de carreras que parecían terminadas”.

Mónica Farro habló de su atracción por Jorge Rial: "Me parecía sexy"

Tras anunciar que oficialmente está divorciado de Romina Pereiro, Jorge Rial le brindó una nota a LAM en la que, entre varias cosas, dio algunos detalles del motivo de la ruptura con la nutricionista. Mónica Farro, que estaba de panelista invitada en el programa conducido por Ángel de Brito, confesó que en algún momento sintió una fuerte atracción por el periodista.

Mónica Farro habló de su atracción por Jorge Rial: "Me parecía sexy"



"Jorge en algún momento me pareció muy sexy", sentenció la uruguaya sin filtro y ante la sorpresa de los presentes que insistieron en conocer un poco más sobre esta declaración.

"¡Ay! pensé que me ibas a decir que habías salido con Rial", comentó Ángel de Brito, sorprendido con los dichos de la vedette. "¡Noooo!" atinó a contestarle ella que luego siguió: "Hubo una época...Sólo lo conozco de ir al programa. Yo estaba saliendo de una relación complicada, una de las tantas. Cada vez que iba al programa me sentaba al lado. Me seducía todo él."

"Un romance entre Rial y Farro, me desmayo acá", bromeó el conductor quien luego quiso saber si Farro aún se sentía atraída por el ex Intrusos. "En ese momento me sentía atraída. Hoy me parece un hombre grande. Como hombre grande, me parece atractivo", dijo.

"Te parece un abuelo", chicaneó Ángel que no dudó en repreguntar: "Todavía le das... ¿Tiene una chance?"; a lo que Mónica Farro se explayó: "No sé, cuando comés carne joven, después es distinto", cerró entre risas pícaras.

