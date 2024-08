Stefi Roitman y Ricky Montaner siempre se mostraron muy activos en las redes sociales, compartiendo también su amor con sus seguidores. De la misma manera hacen público el trato que tienen y como es su relación. Hecho que quedó demostrado cuando se armó polémica por un video en donde la pareja mantenía una conversación: "Si mi esposa está haciendo ejercicios conmigo presente se lleva, por lo menos, una nalgada de amor por minuto", admitió el cantante. Esto generó controversia entre sus seguidores y la situación dio mucho de que hablar.

La familia Montaner no solo esta en boca de todos por esta pareja, si no que también cuestionan la relación que tiene Stefi con Camilo, quien es el esposo de su cuñada Evaluna. Muchos seguidores especulan porque al parecer, el padre de Indigo y Amaranto le habla de una forma indebida a Roitman y hasta da señales de que esta "enamorado" de ella.

La jugada foto de Stefi Roitman y Ricky Montaner para celebrar un nuevo aniversario

Sin darle importancia al que dirán, la modelo y su esposo no dejan de compartir su vida familiar en las redes y hacerse declaraciones de amor siempre que pueden, desde videos hasta fotografías. Fue para un nuevo aniversario, en donde a través de sus cuentas oficiales de Instagram, compartieron una foto en donde se los ve a ambos abrazados con el torso desnudo: "Felices 55 meses", escribió la pareja en el pie de la publicación.

El costoso regalo de Ricky a Stefi por su cumpleaños

La influencer festejó su cumpleaños número 30 en un lujoso restaurante de Buenos Aires. En esta ocasión su esposo le regaló algo que ella siempre quiso tener. Se trata de una costosa cámara para generar contenidos en las redes sociales.

Stefi Roitman habló en una entrevista para LAM, sobre los regalos que Ricky Montaner le hizo: "Me regaló cosas que le dije hace como dos meses. Yo le mandaba lo que quería o le dejaba los links abiertos en la compu". "Como hago mucho contenido para Youtube y para mis redes, estoy muy metida en cómo tiene que ser la calidad de las cámaras y él me regaló una que yo quería hace mucho, mucho. Me hizo muy feliz", confesó muy emocionada.

