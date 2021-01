Jujuy Jiménez blanqueó su separación de Jerónimo del Carril

Sofía Jujuy Jiménez aprovechó su programa Informados de Todo para referirse a su situación sentimental: “No estoy de novia, estoy soltera”. La declaración de la conductora causó sorpresa, ya que hace pocas semanas confirmó su inminente romance con el polista, Jerónimo del Carril.

Todo comenzó cuando Horacio Cabak le preguntó por el deportista, Sofía comentó: “Es un amor, pero nunca fue mi novio”. La modelo este fin de semana borró todos los post de su Instagram en donde se la veía con Jerónimo.

“De ninguna manera un posteo en Instagram te hace novio. Esa no es una forma de blanquear una relación”. Sonrojada, Jiménez reclamó entre risas: “¡¿Por qué tengo que estar hablando de mí?!”, haciendo mención al tema.

“La verdad es que sí, con Jero nos estuvimos conociendo y yo soy súper expresiva. Tengo la mejor con él, con su familia. Fue todo muy intenso, pero la realidad es que no estamos de novios. Para las fiestas yo me fui a Jujuy y él hizo lo suyo con su gente. Vieron cómo son los polistas, que viajan un montón… La realidad es que yo estoy re focalizada en este programa".

“En este momento elijo estar sola y concentrada en mi trabajo. ¿Si dejé de conocerlo? Quedó ahí, sí… Vieron que en la vida uno nunca sabe”, sentenció la morocha.

Por otro lado, se tomó un tiempo para hacer una reflexión sobre su exposición en las RRSS: “Yo soy muy de vivir el momento. A veces no tomo dimensión del alcance de las redes sociales. Me gusta vivir la vida normal y de repente estoy súper bien con alguien, lo comparto, y después digo ‘fue un montón’ y la borro. Estaba todo re bien con Jero, hasta el día de hoy también, pero no estoy de novia. Estar de novia es otro compromiso”.

“Es verdad que compartí un posteo con la última persona con la que estuve, pero no es que eso significaba que era mi novio. En ese momento me sentía tan bien, adentro de su familia… Y ese posteo elegí borrarlo. Todavía le estoy tratando de sacar la ficha al posteo, a Instagram”, finalizó.

El susto de Sofía Jujuy Jiménez tras el accidente de su novio en el polo

ofía Jujuy Jiménez asistió al Campo Argentino de Polo para alentar a Jerónimo del Carril, quien sufrió un leve accidente en medio del partido. Tras este suceso, la figura argentina acompañó a su pareja en todo momento.

Fue durante la tarde del lunes en pleno enfrentamiento de su equipo La Ensenada/ La Aguada, contra La Dolfina Polo Ranch en Palermo. Después de recibir un golpe, el polista de 24 años tuvo que ser asistido por una ambulancia.

El deportista recibió el impacto de la bocha en el codo izquierdo y, si bien no fue uno de los mejores juegos para el conjunto de Del Carril ya que perdió contra el equipo de Cañuelas, fue inevitable que los presentes se inquietaran al verlo.

En la 6ta fecha del 127º Campeonato Argentino Abierto de Polo, llevada a cabo este feriado en CABA, la conductora de televisión y Luisa del Carril pasaron por un momento de tensión que luego quedó en el olvido con la pronta recuperación del galán.

"Vamos los pibes. A darlo todo. La hinchada firme. Bancándolos a morir siempre", dijo la modelo en una seguidilla de historias en su cuenta oficial de Instagram junto a unas fotografías en las que se la puede ver con la hermana de su novio.