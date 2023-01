Julieta Poggio celebró su cumpleaños dentro de Gran Hermano y su novio le dedicó unas palabras: "Siempre voy a estar"

El 9 de enero, Julieta Poggio cumplió 21 años y lo celebró con una inolvidable pool party dentro de la casa más famosa del país. Luego de cumplir con el desafío que le propuso Gran Hermano, la participante cumplió su sueño de festejar a lo grande.

El novio de Julieta Poggio decidió agasajar a la jugadora con una emotiva publicación que compartió a través de su cuenta personal de Instagram. "Feliz Cumple al amor de mi vida. sé que no estas viendo esto, pero para el día que lo veas... sabés que te amo con todo mi corazón, que estoy aca y siempre voy a estar para vos, apoyandote en todo lo que hagas al igual que vos lo haces conmigo, porque de eso se trata el Amor", escribió Lucca.

Lucca y Julieta.

La pareja de la participante de GH se explayó: "Gracias por el amor que me das, por tu naturalidad, tu esencia y tu compañia que es de lo más lindo que me dió la vida. Tan tierna, tan amorosa, tan genuina, sos todo para mi. Realmente no podría poner en palabras todo lo que te extraño en este momento, pero me pone feliz que estes cumpliendo tus sueños, que estes luchando por ellos, porque tanto hablamos de esto... y sé que estás en el lugar correcto, en el lugar que la vida te puso por lo auténtica que sos".

"Me deja tranquilo saber que lo estas disfrutando. Sos una persona hermosa y siempre voy a estar agradecido de compartir la vida con vos. Hoy un cumple separados, pero nuestros corazónes estan más juntos que nunca. Te amo, te amo, te amo y te extraño con toda mi vida bebé. SIEMPRE juntos", finalizó el novio de Julieta.

Julieta y su novio, Lucca.

Julieta Poggio festejó su cumpleaños con una pool party

La producción de Gran Hermano le cumplió el sueño a la modelo Julieta Poggio de tener su primera pool party, con globos, una torta y mucho "cachengue". Los participantes estuvieron encerrados en la casa, hasta que los dejaron salir al patio para comenzar el festejo, donde la participante fue arrojada por algunos de sus cumpleaños a la pileta y quedó enredada con los globos y salvada por Marcos y Alfa.

Luego de soplar las velitas que estaban en una torta rosa con detalles de mariposas,Thiago, Marcos y Nacho, tiraron a la pileta a la cumpleañera, y luego se le sumaron mas participantes al agua que se encontraba llena de globos de distintos colores, pero respetando al temática de color rosa.

Al finalizar la fiesta, Julieta expresó con mucha felicidad lo agradecida que estaba por tener su fiesta soñada: "¡Gracias! Me encantó todo".