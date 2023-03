Luego de una semana de votación, el público eligió y Julieta Poggio se convirtió en la segunda finalista de Gran Hermano. La jugadora tomó con mucha sorpresa la decisión del público y aseguró que no se lo esperaba. Tanto así, que pidió el sobre para mandar a enmarcar su foto.

La última placa de Gran Hermano con voto negativo estuvo entre Romina, Nacho y Julieta. La primera en salir de la placa con un 11.37% de los votos en contra fue Julieta.

"¡Ay, no me lo esperaba! Gracias, gracias, gracias. No lo puedo creer", afirmó sorprendida la jugadora y segunda finalista del reality de Telefe. "No creía que ese sobre fuera mío, me lo quiero llevar para hacer un cuadro", agregó Poggio.

Cambia la votación en Gran Hermano

Santiago del Moro notificó que con la última placa resuelta, cambia la votación y ahora el público deberá votar de manera positiva para dar el ganador de Gran Hermano.

La final será el próximo lunes 27 de marzo a las 22.30 hs y Marcos y Julieta ya tienen un puesto en esa final. "Lo soñé, pero la verdad que sentía que podía pasar cualquier cosa. De verdad muchas gracias", comentó Julieta Poggio al saber que es la segunda finalista de Gran Hermano.

