Kike Teruel anunció su salida de Los Nocheros: "Es una decisión absolutamente personal"

Los Nocheros iniciaron su historia musical en 1986, desde aquel entonces hasta hoy no han hecho más que crecer y consagrarse a nivel nacional y mundial como uno de los grupos de balada folklórica más reconocidos. Sin embargo, deberán afrontar una nueva etapa por la salida de Kike Teruel.

El cantante que forma parte de Los Nocheros desde el comienzo, hizo un vivo de Instagram donde interactuó con los seguidores para aclarar las dudas y dar su versión de los hechos con la intención de impedir que surjan especulaciones respecto a su salida de la formación musical.

Kike Teruel.

"Es una decisión absolutamente personal. Yo estoy super bien, estoy muy bien con la decisión que tomé. Mis compañeros la saben hace mucho, no es de ahora, no es de ayer, habíamos quedado que lo iba a informar yo para esta fecha, ese fue un acuerdo con los chicos que yo respeté", expresó Kike Teruel.

"Estoy yéndome del grupo en uno de los mejores momentos de mi vida. Yo me voy porque estoy bien. Es raro escucharlo así, ¿no? El grupo está bien. Estoy bien con los chicos, una excelente relación con Mario, Alva y Rubén", agregó el vocalista.

Qué va a hacer Kike Teruel cuando se vaya de Los Nocheros

Una de las aclaraciones que hizo Kike fue que va a cumplir con todos los compromisos laborales que tiene el grupo hasta abril y que después de eso se despedirá de los escenarios para siempre, aunque no descarta alguna colaboración con los colegas que puedan pedírselo.

"Yo me hice con Los Nocheros, mi voz va a quedar en Los Nocheros. Yo no sigo como solista, no voy a seguir cantando, no me voy para hacer una carrera paralela, en lo absoluto", sentenció Kike Teruel.

Los Nocheros.

"Me preguntan qué voy a hacer. No sé, pero sentí que este era el momento porque es como que estoy sin ideas para el grupo, ya me quería ir. Es como jugar en un equipo y dar pases nada más, no ir al frente. Yo siempre fui de ir al frente y de tomar el toro por las astas", confesó el artista salteño.

Sin embargo, el cantautor le llevó tranquilidad a los fanáticos y aseguró: "Yo voy a seguir para ustedes, por ahí meteré alguna canción si me sale algo, por ahí se la pasaré a los chicos a ver si la pueden cantar".

Kike Teruel.