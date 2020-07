Kim Kardashian rompió el silencio y dio detalles de la enfermedad psiquiátrica de Kanye West

Hace escasas horas, Kim Kardashian rompió el silencio en Instagram después del colapso vía Twitter de su esposo Kanye West a altas horas de la noche, en donde atacó a su Kris Jenner y a la mediática.

“Aquellos que entienden las enfermedades mentales o incluso el comportamiento compulsivo saben que la familia es impotente a menos que el miembro sea menor de edad”, escribió Kardashian ante sus más de 180 millones de seguidores. “Entiendo que Kanye está sujeto a críticas porque es una figura pública y sus acciones a veces pueden causar fuertes opiniones y emociones. Es una persona brillante pero complicada que, además de las presiones de ser un artista y un hombre negro, que experimentó la dolorosa pérdida de su madre, y tiene que lidiar con la presión y el aislamiento que aumentó su trastorno bipolar”, aseguró.

“Los que están cerca de Kanye conocen su corazón y entienden que sus palabras algunas veces no se alinean con sus intenciones”, dijo la famosa socialité.

“Como muchos de ustedes saben, Kanye tiene un trastorno bipolar. Cualquiera que tenga esto o tenga un ser querido en su vida que lo sepa, sabe lo increíblemente complicado y doloroso que es comprenderlo. Nunca he hablado públicamente de cómo esto nos ha afectado en casa porque soy muy protectorA con nuestros hijos y el derecho de Kanye a la privacidad en lo que respecta a su salud”. Pero hoy, siento que debería comentarlo debido al estigma y los conceptos erróneos sobre la salud mental”, expresó la más famosa del clan Kardashian.

“Las personas que no son conscientes o están muy alejadas de esta experiencia pueden juzgar y no entender que la persona misma debe involucrarse en el proceso de obtener ayuda sin importar cuánto lo intenten sus familiares y amigos. Vivir con el trastorno bipolar no disminuye ni invalida sus sueños y sus ideas creativas, sin importar cuán grandes o imposibles de conseguir puedan sentir para algunos. Eso es parte de su genio y, como todos hemos presenciado, muchos de sus grandes sueños se han hecho realidad “, continuó en su descargo.

“Nosotros, como sociedad, hablamos de dar gracia al tema de la salud mental en su conjunto, sin embargo, también deberíamos dárselo a las personas que viven con él en los momentos en que más lo necesitan. Gracias a aquellos que han expresado su preocupación por el bienestar de Kanye y por su comprensión. Con amor y gratitud, Kim Kardashian West”, finalizó.