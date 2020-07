Kanye West denuncia que Kim Kardashian lo quiere "encerrar" y la trató de racista

Estalló el escándalo. Kanye West denuncia que Kim Kardashian, de 39 años, lo quiere "encerrar" como en la película "Get Out". El rapero que se postula a Presidente de los Estados Unidos estalló en Twitter contra su mujer y su suegra, Kris Jenner.

El terrorífico film al que el artista de 43 años hace referencia, relata la historia de un joven afroamericano que cae en las garras de una familia que, tras lavarle el cerebro, lo mantienen cautivo. Así como a otras personas a las que "tienen de esclavos" y que cayeron como víctimas del clan previo a su llegada. La obra de Jordan Peele hace una fuerte crítica al racismo.

Kim y Kanye West junto a sus hijos, en épocas más felices, disfrutando de su hogar.

"Todos saben que la película se trata sobre mi", comenzó Mr. West con su descargo polémico. "Pongo mi vida en las manos de Dios para que la madre de North nunca la haga fotografiarse en Playboy, eso queda en él. Estoy en el rancho...ven a buscarme", disparó polémico, en clara alusión a la participación que su mujer tuvo en el pasado con la famosa publicación erótica tras ser alentada por su madre, Kris.

I put my life on my God that Norths mom would never photograph her doing playboy and that’s on God I’m at the ranch ... come and get me — ye (@kanyewest) July 21, 2020

"Si me encierran como a Mandela, ya saben por qué" agregó y siguió junto a una foto con sus hijos: "Los chicos West nunca harán Playboy".

West children will never do playboy west pic.twitter.com/HkhaDSFGxD — ye (@kanyewest) July 21, 2020

"Amo a mi esposa. Mi familia debe vivir a mi lado. Ya no depende de E! o NBC", sostuvo Kanye en referencia a los canales de de televisión que producen el afamado reality show de Kim y su familia, "Keeping Up With the Kardashians".

Los Kardashian West en la tranquilidad de su hogar, en Los Ángeles.

Por último, Kanye West dio más detalles sobre este estallido mediático en las redes sociales: "Kim estaba tratando de volar a Wyoming con un médico para encerrarme como en la película 'Get Out' porque lloré por salvar la vida de mis hijas ayer."

Recordemos que en el día de ayer, el músico lanzó de forma oficial su candidatura como Presidente y tuvo algunos dichos que generaron polémica. No pudo contener las lágrimas tras revelar que su mujer consideró abortar a su primogénita, North West.

Kim was trying to fly to Wyoming with a doctor to lock me up like on the movie Get Out because I cried about saving my daughters life yesterday — ye (@kanyewest) July 21, 2020

Según una fuente de la revista People, la socialité está "furiosa" con su marido y el vínculo entre ellos va en declive total, de manera vertiginosa.

En junio de este año, los rumores sobre que entre la pareja las cosas no estaban del todo bien, comenzaron a resonar con fuerza. No obstante, la empresaria logró callar los dichos con un tierno posteo en las redes con motivo del cumpleaños de su esposo.

Fuentes aseguran que la relación de Kim y Kanye se encuentra en su peor momento.

La enfermedad psiquiátrica de Kanye West

Destaquemos que el rapero y esposo de Kim Kardashian en 2018 hizo público que padecía un trastorno mental, específicamente que luchaba contra un trastorno de bipolaridad.

Según el portal de entretenimiento TMZ, fuentes cercanas al músico confesaron recientemente que el autor de"The Life of Pablo" se encuentra “en medio de un episodio bipolar grave”. Su entorno piensa que esto ha repercutido seriamente en su toma de decisiones de las últimas semanas, así como en sus dichos públicos.

Dicho medio explicó también que West sufre ataques graves con su trastorno bipolar generalmente una vez al año y que, en este momento, se encuentra en medio de uno. De acuerdo con las fuentes, la familia del cantante está preocupada por él ya que sus declaraciones le están trayendo serios problemas en la intimidad

Kanye West hizo pública su bipolaridad en 2018 pero su mujer Kim kardashian, con quien se casó en 2014, asegura que su marido "tiene controlada" su enfermedad. El rapero prefiera no usar medicación para no cortar su proceso creativo.

