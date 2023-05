L-Gante sorprendió con su nuevo dentadura: "Oro y diamantes naturales"

L-Gante suele ostentar los lujos con los que vive desde que se convirtió en uno de los exponentes más grandes de la Cumbia 420.

El cantante está acostumbrado a mostrar cómo es su vida y las cosas que puede costear: ya sean ropa de marca, joyas o viajes al exterior.

Elián, tal es su nombre, volvió a hacer de las suyas en las redes sociales cuando compartió un video en donde mostró cómo es su nuevo implante bucal lleno de oro y diamantes.

En sus historias de Instagram, el cumbiero mostró la dentadura en un molde y remarcó: "No llegué a hacerme la estética de los dientes! Pero algo es algo, ¿no?", dijo con su particular humor.

Luego, en otro clip se mostró usándola y cómo quedaba su boca al estar llena de estas piedras preciosas. "Oro amarillo 18K y diamantes naturales", describió.

Romina Uhrig enfrentó los rumores de relación con L-Gante

Hace un par de semanas que surgió el rumor que vinculó a L-Gante y a Romina Uhrig, ex participante de Gran Hermano, tras una foto que subió el cantante de cumbia en su cuenta personal de Instagram.

En Socios del Espectáculo, el programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares en la pantalla de El Trece, dieron más información sobre la foto que subió L-Gante con Romina Uhrig. "Lo que nos cuentan es que habrían pasado la noche juntos, y que habrían dejado el boliche cerca de las 7 de la mañana", informaron en el programa. Frente a esta información, la ex participante de Gran Hermano no se quedó callada y explicó que se juntó con el músico por un proyecto labora. "Nos juntamos, pero no estoy con L-Gante. Es un amigo, un compañero", expresó.

VO