L-Gante y Romina Uhrig están bajo la lupa de los medios y, por supuesto, de sus seguidores, desde hace ya unos cuantos días. Los rumores de un romance entre ellos cada vez son más fuertes, especialmente desde que el cantante publicó una foto con ella y luego la borró.

Sin embargo, ahora se mandó con todo y compartió una imagen de la ex Gran Hermano en sus redes sociales con un elogio bien directo.

L-Gante publicó una foto de Romina Uhrig en sus redes sociales.

"No bueno que el dólar se vaya a $1000 que me importa", escribió L-Gante junto a una foto de Romina Uhrig en sus redes sociales. Allí se veía a la exhermanita con un nuevo look: pelo ondeado y flequillo.

De esta manera entonces, el cantante confirmó que está enganchadísimo con ella. Para saber si están juntos o no, habrá que esperar a que lo digan los protagonistas.

La foto que borró L-Gante con Romina Uhrig.

En Socios del Espectáculo revelaron que Romina Uhrig y L-Gante pasaron la noche juntos

En Socios del Espectáculo revelaron detalles de la supuesta relación entre L-Gante y Romina Uhrig y sobre el encuentro. "Fueron a bailar juntos a un boliche en la zona de San Telmo", comenzó contando Adrián Pallares, quien conduce el programa junto a Rodrigo Lussich.

Luego, siguió explayándose en su relato y detalló ciertas cuestiones. "Lo que nos cuentan es que habrían pasado la noche juntos, y que habrían dejado el boliche cerca de las 7 de la mañana", aseguró el conductor sobre la información que le llegó. Entonces, Rodrigo Lussich le consultó a qué casa fueron después, a lo que su compañero le respondió: "A la casa de él".

"Lo cierto es que estuvieron juntos en un boliche, a plena mirada de todo el mundo. Se fueron a las 7 de la mañana", repasó Adrián Pallares sobre el encuentro que habrían tenido Romina Uhrig y L-Gante. También, aclaró: "L-Gante borró la foto", a lo que Nancy Duré, panelista del programa, comentó: "Esta historia la debe haber subido antes de pensar que iban a pasar la noche juntos. Entonces, después no quiso dejar evidencia".