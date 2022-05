La actitud de Luciano Castro luego de la polémica por su video en el auto con su familia

Luciano Castro fue señalado como el ejemplo de todo lo que está mal a la hora de circular en un vehículo. Es de público conocimiento que el video que compartió el actor en sus redes fue duramente criticado por las autoridades de la Agencia Nacional de Seguridad Vial que expresaron una a una las normas que se infringieron.

Por su parte, Luciano Castro reaccionó de la mejor forma posible ante la viralización de su video con una connotación totalmente negativa. Fue Maite Peñoñori quien reveló en "Intrusos" cuál fue la actitud del actor que evitó que le quitaran la licencia de conducir.

La periodista detalló: "Él tiene su registro de conducir por Vicente López y por eso, antes de que le llegue esta citación, se presentó ante la dirección de tránsito y transporte de Vicente López espontáneamente para hacer una re evaluación".

Como si eso fuera poco, la panelista de "Intrusos" agregó: "Lo que me dicen es ‘inteligentemente no esperó, sino que se presentó espontáneamente, le hicieron esta re evaluación, y ahora están decidiendo, aparentemente, que no le quitarán la licencia’, como sí hicieron con Matías Defederico". Eso no es todo, ya que el artista también eliminó el video de sus redes sociales.

El polémico video de Luciano Castro infringiendo normas de seguridad vial

Hace tan solo dos días, Luciano Castro publicó en sus redes un video que fue filmado por Flor Vigna. En las imágenes se ve al actor manejando, su pareja de copiloto, a su hija Esmeralda parada sobre el apoyabrazos de los asientos delanteros sacando la cabeza por el techo solar del vehículo y su hijo Fausto, sentado en el asiento trasero, sin cinturón de seguridad, junto a su mascota que tampoco estaba sujetada.

El video de Luciano Castro se hizo viral y las críticas no tardaron en llegar, por todas las normas de seguridad vial infringidas en un mismo momento. Pablo Martínez Carignano, Director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, se hizo eco de esto y se manifestó a través de sus redes, publicación que también fue replicada desde la cuenta de Seguridad Vial Oficial.