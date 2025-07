“No es un ogro, es un hada”: el emotivo relato de Inés Estévez sobre su hija con parálisis cerebral

Inés Estévez compartió un conmovedor mensaje sobre su hija Cielo, en el que reflexiona sobre la mirada ajena, la neurodiversidad y los desafíos cotidianos que enfrenta como mamá. Con palabras profundas y emotivas, la actriz buscó concientizar sobre las barreras sociales que aún persisten.

Inés y Fabián adoptaron a Cielo y Vida hace 16 años. La primera tiene parálisis cerebral, y la segunda, retraso madurativo. Desde entonces, la actriz ha acompañado su crecimiento con amor y entrega, pero también con el peso de tener que explicar constantemente aquello que muchos no comprenden.

Cielo y Vida: las hijas de Inés Estevez

El mensaje de Inés Estévez sobre su hija con parálisis cerebral

“Explicar a los nenes y nenas de la plaza por qué Cielo hace ese ruido, por qué es alta y camina raro, por qué se muerde la mano, por qué se arranca el flequillo últimamente, por qué no es mala ni les va a ‘hacer nada’”, escribió Inés, en una publicación donde volcó experiencias cotidianas.

“Que los cuentos de gigantes que gruñían y por eso mismo eran ogros no tienen ni punto de comparación. Que en todo caso Cielo sería un hada de esas que vuelan y no hablan. Son suavecitas, buenas, divertidas y algo torpes, y ningunas boludas”, continuó, con una descripción tan tierna como poderosa.

En su relato, la actriz compartió un intercambio con un padre en la plaza: “Explicarle someramente (muy someramente para no abrumarlo) al papá de la nena que se hamaca al lado y que me pregunta amabilísimo si es mejor retirar a su hija de ahí para que Cielo deje de morderse, que a Cielo le fascinan los demás nenes y que ya va a parar. Y cuando para le digo: ‘¿Ves? Ya se reguló’”.

Más adelante, abrió su corazón: “Dan ganas de pararse en el medio de la plaza y explicar todo de un saque, poner un QR con toda la data, dar una charla para todas las miradas: las de pena, las de simpatía, las de amor, las de miedo, las de rechazo, las de curiosidad”.

Por último, Inés Estévez cerró con un mensaje directo al Congreso: “¿Cómo no voy a entender que mañana a las 11 am tengamos que salir a la calle a explicarle a los senadores que no dejen a nuestros hijos y familiares con discapacidad sin la vida que llevan, que, por otra parte, es la mejor que pueden tener, considerando un mundo que no los considera?”.

