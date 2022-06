La boda de Giovanni Simenone en la Toscana: "El amor siempre lo gana todo"

L a segunda fue la vencida. Después de dar el sí en una ceremonia íntima en Ibiza, en mayo del 2021, Giovanni Simeone (26), hijo mayor del “Cholo” Simeone y Carolina Baldini, celebró su boda con Giulia Coppini como tanto lo soñaban: a lo grande, en el país natal de la novia y sin restricciones de invitados para compartir con todos sus allegados.

Ese día llegó, justo un año después de su primera unión en España, y transcurrió tal como estaba planeado, en una imponente villa de La Toscana. El lugar elegido por los enamorados fue precisamente la Villa Corsini a Mezzomonte, un espacio de ensueño con grandes jardines, decorados con imponentes arreglos florales y maravillosas vistas que fueron escenario de selfies para el recuerdo.

La boda de Giovanni Simenone en la Toscana.

Si bien ya estaban formalmente casados con papeles, la joven pareja recibió una bendición religiosa a la que no le faltó sentimiento y emotividad. Y más allá de la emoción compartida con los allí presentes, al salir de la ceremonia Giovanni y Giulia recibieron arroz acompañado de canciones de cancha que le dedicaron, de manera espontánea, sus familiares y amigos más cercanos.

Otro momento dulce y romántico de la velada fue el instante en que la novia se adueñó del micrófono para entonar algunas canciones dedicadas a “Gio”, quien más tarde se sumó al show para cantar a dúo con ella el conocido hit “Colgando en tus Manos”, en la versión de Carlos Baute y Marta Sánchez. La decoración fue majestuosa.

Giovanni y Giulia.

Dentro del impecable salón lleno de detalles a puro lujo, se destacaron los coloridos arreglos florales como centro de mesa y hasta algunos incluían árboles grandes que le dieron un tinte exótico, pero elegante. La ocasión lo ameritaba y fueron muchas las personalidades famosas que no faltaron al megaevento que unió a los recién casados.

Los hermanos de Gio, Giuliano y Gianluca también futbolistas, el exjugador de San Lorenzo Leo Rodríguez, uno de los mejores amigos de la familia Simeone y Carla Pereyra, esposa del “Cholo” que compartió varias imágenes junto al técnico del Atlético de Madrid y el resto de los integrantes del clan, al igual que las postales capturadas por guacamouly.com.

Giovanni y Giulia.

Por su parte, Simeone padre y Carolina Baldini, que se encuentran enfrentados judicialmente tras la carta documento que le envió el entrenador a su ex, no posaron en ninguna postal familiar juntos y procuraron mantener la distancia dadas las circunstancias. “Cuanto tuviste que posponer dos años la boda y finalmente logras no posponerla más.

Han sido meses difíciles, de empezar cada vez de nuevo viendo que todo se derrumba, imaginando diferentes escenarios, pero siempre priorizando el amor entre nosotros y las personas que nos importan. Lo logramos. El amor realmente lo gana todo. Ahora sí, somos marido y mujer”, escribió en su cuenta la modelo y presentadora italiana, quien conoció al jugador del Hellas Verona –con quien lleva más de cuatro años de relación– en 2018 en la tierra natal de ella. Sobre el final de una velada que difícilmente olvidarán, los novios se dirigieron al exterior del salón donde, en medio de un laberinto de arbustos bajos, se besaron mientras los fuegos artificiales coronaban una jornada extraordinaria.

Giovanni Simeone, Giulia Coppini.