La China Suárez conquistó las redes con el mensaje de cumpleaños dedicado a Magnolia

Hace algunas horas China Suárez decidió homenajear a su hija Magnolia, quien hoy está cumpliendo dos años.

Por ese motivo, la reconocida actriz en su cuenta personal de Instagram compartió fotos inéditas de la familia.

“Felices dos años a mi amor más chiquito! A la beba más buena onda del mundo, la que está mandándose siempre una cagadita, la que come brócoli como chupetín. La que vino a seguir enseñándome. La que no se me despega ni un segundo. La de los abrazos más calentitos. Te amo con todas mis fuerzas mi Magnolia preciosa“, escribió la artista junto a las fotografías.

Ni bien compartió el material, de inmediato sus fanáticos aprovecharon para darle “me gusta” y además llenaron de amor para la más pequeña del clan Vicuña-Suárez.