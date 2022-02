La China Suárez mostró cómo quedó su excéntrico baño

Si bien, La China Suárez emprendió viaje a Disney junto a sus hijos. Sin embargo, la actriz mostró la renovación que comenzó meses atrás y develó cómo van quedando los baños de su hogar.

“Sé que aman los antes y el después. Acá les dejo uno del baño de invitados y de mi baño”, comenzó diciendo La China Suárez en un posteo de Instagram.

La China Suárez mostró cómo quedó su excentrico baño

Acto seguido, La China Suárez. “Me encanta mezclar texturas, colores. No sigo una línea a la hora de decidir que elegir, me inspiran mucho las casas inglesas. Reciclo mucho, me encanta mover y cambiar cosas de lugar, pintarlas, darle una nueva vida. Mezclar un poco lo moderno con lo antiguo”, aseguró.

La China Suárez mostró cómo quedó su excentrico baño

Luego pasó a detallar cada uno de los detalles de su baño, que eligió especialmente para la renovación. “Me fascinan los papeles murales. La bacha del toilette la compré en un lugar de antigüedades, al igual que el espejo. La bañera de mis sueños… Es de piedra y en cuanto la vi, supe que tenía que ser mía”, indicó la actriz, muy feliz con el resultado.

.Así celebró la China Suárez el cumpleaños de su hija Magnolia: "Qué suerte la mía"

La China Suárez celebró el día de Magnolia, quien hoy cumplió cuatro años. La actriz compartió un tierno mensaje para la pequeña que también acompañó con un video.

“Feliz nacimiento a mi eterna bebé. Qué suerte la mía de poder amanecer todos los días al lado tuyo”, expresó la ex de Benjamín Vicuña.

De esta manera, La China Suárez se sumó al saludo del actor chileno que, mediante su feed de Instagram, compartió otro tierno mensaje para Magnolia.