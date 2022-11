Jimena Barón, al igual que millones de personas, vive el Mundial de Qatar también a través de las redes sociales. Sus seguidores podían ser testigos de la emoción y las expectativas que generaba el debut de la Selección Argentina y compartió varios videos con su hijo Morrison.

La intérprete de Mi felicidad, y tal como le pasó a quienes alentaban al equipo de Lionel Scaloni, no pudo controlar la decepción cuando "el albiceleste" no llegó all empate y menos aún a la victoria.

La ex de Daniel Osvaldo, en su afán por cambiar el humor del pequeño Momo, diseñó una estrategia que compartió en su cuenta de Instagram.

El posteo muestra un video en el que se lee: “Faltó al cole porque estábamos de mal humor y nos quedamos jugando al truco”, el objetivo era que Momo tenga una jornada divertida

La cantante rápidamente cosechó comentarios y muestras de afecto de sus seguidore. Sin dudas el debut de la selección será imborrable para Jimena Barón y su hijo pero al menos pudieron revertir el clima de la jornada.