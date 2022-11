Tras haber lanzado hace solo unas semanas el primer single, La Araña, de su próximo álbum de estudio, Jimena Barón sorprendió con su segundo tema, Mi Felicidad, dedicado al amor de su vida, el hombre de su vida, de sus sueños. ¿De quién se trata?

Jimena Barón le escribió Mi Felicidad a su hijo Morrison Osvaldo "Momo". Muy emocionada y con los sentimiento a flor de piel, la cantante y actriz lanzó hoy su segundo video musical protagonizado por Momo.

Jimena Barón lo hizo de nuevo con otra canción: mirá a quién se la dedicó.

"Amor mío. Hijo de mi corazón. ¿Qué más decirte? Que el 9 de marzo de 2014 hiciste brillar hasta el fondo del mar. Sos una persona increíble, mágica. Desde que llegaste, cambiaste todo para siempre y ya nada en mi vida es tan importante e inmenso como vos. Te amo Momo", le dedicó Jimena a su hijo estas palabras en Instagram.

Momo.

"Sos un montón más de lo que soñé. Estoy muy feliz de haberte hecho esta canción que quiero tanto y va a durar toda la vida, como lo nuestro. Gracias por ser mi felicidad. Siempre. Mamá", cerró la cantante su posteo, ante de hacer un emotivo vivo en Instagram del que participó su hijo.

Jimena Barón se garantiza el éxito y el acompañamiento de sus con esta honesta, sincera y muy emotiva canción para el hombre de su vida, producto de su relación con Daniel Osvaldo. A menos de una hora de su lanzamiento, Mi Felicidad estaba próxima a llegar a los 100 K de views.

"Mi Felicidad: Una de las canciones más importantes para mí porque logré escribirle a la persona más importante de mi vida. Estoy muy sensible, creo que sobre todo las mamás me van a entender. La canción es hermosa", agregó la cantante de La Araña en su posteo.

Mi Felicidad.

Letra de Mi Felicidad, escrita por Jimena Barón a su hijo Momo

Fue como lo soñé

Tanto, tanto te espere

Yo tenía el mundo al revés, justo antes del diez

Prendiste la luz y lo hiciste brillar otra vez

Me viniste a buscar

Me entere y no supe ni reaccionar

Me volvi a enamorar

No tuve ni que verte

Llegaste pero ya te conocía

Porque en realidad yo te soñé toda mi vida

De cerca sos mas lindo todavia

Mi felicidad

Sos el hombre de mis sueños

Para siempre de mi amor el dueño

Yo tenia el mundo al revés, justo antes del diez

Prendiste la luz y lo hiciste brillar otra vez

Me viniste a buscar

Me entere y no supe ni reaccionar

Me volvi a enamorar

No tuve ni que verte

Llegaste pero ya te conocía

Porque en realidad yo te soñé toda mi vida

De cerca sos mas lindo todavia

Mi felicidad

Vos sos mi compañero, mi alegría

Mi felicidad

Lo nuestro va a durar toda la vida

Mi felicidad

La nueva canción de Jimena Barón está disponible en todas las plataformas digitales para escucharla, verla, descargarla y sentirla.

En el vivo que Jimena previo al lanzamiento, entrevistó a Momo desde el estudio de grabación y dio algunos detalles del tema. El video, según contó la artista, se grabó en San Emilio, el lugar donde nació la tatarabuela de Momo.

La cantante y su hijo revelaron que el personaje del video Mi Felicidad, fue una idea de Momo y partes de los accesorios que utilizó en su outfit, fueron elegidos por el niño.