La foto de Rufina Cabré con Amancio en brazos que hizo estallar las redes

La llegada de Amancio Vicuña revolucionó a la familia de la China Suárez y Benjamín Vicuña. La pareja no deja de compartir tiernas postales de su pequeño bebé, que nació el pasado 28 de julio mediante cesárea.

Esta vez, la protagonista de ATAV subió una serie de postales del varoncito pero hizo estallar a sus seguidores con una tierna imagen. "Bendito tu eres", escribió la actriz y mostró el tierno momento en el que Rufina tomaba al niño en brazos bajo la atenta mirada de Magnolia.

Antes, la diosa compartió más posts en el que muestra a Magnolia buscando flores para su hermanito. “Le busca flores a Amancio”, dijo la China en sus Stories. “Yo no sé si estoy sensible o qué, pero cada gesto de sus hermanxs me emociona”, agregó.