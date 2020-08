Se suicidó Daisy Coleman, la actriz que contó su historia de violación en un documental de Netflix

Daisy Coleman, una de las protagonistas del documental de Netflix "Audrie y Daisy" murió a los 23 años. Su madre, Melinda Moeller Coleman, anunció la noticia ayer a través de su perfil de Facebook y señaló que se trata de un posible suicidio.

“Mi hija Catherine Daisy Coleman se suicidó esta noche. Estaba loca porque no me contestaba a los mensajes y llamé a la policía para ver cómo estaba. Ella era mi mejor amiga y mi increíble hija. Creo que tenía que hacer que pareciera que podía vivir sin ella. No puedo, ¡ojalá pudiera haberle quitado el dolor! Ella nunca se recuperó de lo que le hicieron esos chicos. No es justo. Mi niña se ha ido”, escribió en el post junto a una imagen de la joven.

Audrie & Daisy, incluido en la plataforma de contenidos por streaming en 2016, detalla las experiencias de Coleman y Audrie Pott tras sufrir sendas agresiones sexuales siendo adolescentes, y el modo en que debieron continuar con sus vidas pese al rechazo de gran parte de las comunidades en las que vivían. Con la dirección de Bonni Cohen y Jon Shenk, el film se estrenó en el Festival de Sundance de 2016. Como la otra joven adolescente del documental, Audrie Pott, fue acusada de mentir. Pott se suicidó en 2012, diez días después del incidente.

Mientras sufría una depresión que le duró varios años, Daisy Coleman había fundado SafeBAE, una asociación que trabaja para víctimas de violación y agresión sexual en la escuela media y secundaria. “Ella luchó más y más duro de lo que jamás imaginamos. Queremos estar atentos a todos los jóvenes que la admiraron. Sepa sobre todo, que ella hizo este trabajo por usted”, se lee en un comunicado de prensa recogido por Deadline .