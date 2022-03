La furia de Cinthia Fernández a la entrada del canal

Cinthia Fernández, panelista de Momento D, se habría enojado con una empresa que realiza hisopados porque le exigían que subiera una Historia a su Instagram al momento de realizarle dicho procedimiento en la entrada de eltrece. Esto es al menos lo que contó Estefanía Berardi esta noche en LAM.

Según la angelita, Cinthia Fernández estaba tan enojada con la condición que le ponían desde esa empresa, que comenzó a decirle enojadísima a la enfermera que debía hisoparla, que no iba a subir ninguna Historia.

"Te cuento cómo terminó la historia", indicó Estefanía Berardi a Ángel de Brito, y continuó: "Vino el encargado y le dijo (a Cinthia Fernández) 'Pará un poco, la enfermera no tiene nada que ver.' Y ella le contestó: 'No me rompas las p... hablá con la producción'. Dio media vuelta y se fue".

Cinthia Fernández en Momento D.

Cinthia Fernández ninguneó a Estefanía Berardi y luego la bloqueó

Cinthia Fernández se quedó en El Trece con Fabián Doman en “Momento D”, mientras que Ángel de Brito reclutó nuevas angelitas para que lo acompañen en “El Ejército de LAM”, ahora todas las noches por América TV.

En una nota publicada por Exitoína, en la que catalogaron a Cinthia Fernández como “filosa”, con sus opiniones sobre las nuevas angelitas, en especial contra Estefanía Berardi, la expanelista de LAM retuiteó la nota con un picante y contundente comentario en el que atacó una vez más a la conductora de radio.

“¡Cómo la inflan a esta piba! Me parece más divertido y filoso lo que dije de Rosenfeld. Aflojen con el inflador wey!”, dijo Cinthia Fernández en su comentario sin arrobar a nadie.

La respuesta de Estefanía no se hizo esperar. La panelista le reclamó a Cinthia, por su actitud agresiva contra ella y contrario a intentar seguir en una riña, la elogió. “¿Por qué te molesta que me inflen? Yo deseo que crezcas cada vez más. Ojalá llegues más lejos aún. ¡SOS talentosa! No envidio el progreso del otro. Lo celebro. Y mucho más, entre mujeres”, cerró Estefanía.

Cinthia Fernández y Estefanía Berardi.

Más adelante, la conductora de TV. publicó un nuevo tuit en el que informó, con una foto de la cuenta de Twitter, que Cinthia Fernández la había bloqueado.

“Me bloquea, pero después reclama en televisión los temas pendientes que tiene conmigo. En vez de llamarme y decírmelos de frente. Seguramente si lo harías, te lo podría contar, lo entenderías y me pedirías disculpas”, le replicó Estefanía Berardi.