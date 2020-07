La tristeza de Valeria Lynch: "Perdí a mi madrina y a una amiga en la cuarentena"

Valeria Lynch abrió su corazón al hablar de la muerte de una persona muy cercana durante la cuarentena y la imposibilidad de despedirse de ella.

'Yo perdí una amiga íntima en la cuarentena. Perdí una tía, una amiga íntima, amén de los que ya conocemos, Sergio Denis, Horacio Fontova, todos conocidos míos; Mundstock. Un montón de gente, que vos decís ¿cómo? Yo a mi tía no la pude despedir, la única tía que me quedaba. Mi madrina, a mi amiga de la infancia no la pude despedir'', señaló la cantante con mucho dolor en un mano a mano con Teleshow.

Y enfatizó: ''Mi amiga de la infancia ¿me entendés? Así como eso, ojalá realmente no pasen más cosas que tengan que ver con la desdicha porque esas cosas no se recuperan más".

La cantante resaltó que "no hay vuelta atrás" con la posibilidad de darle un último adiós a su amiga y consideró que "no hay una forma de que el corazón no te duela tanto''.

En ese contexto, Valeria se refugia en la música, que según ella "es esencial para comunicarte pero además para sanar". "La música sana, gratifica, alivia, llega al alma, al espíritú, al corazón. Y te muestra otro camino ¿no? entonces yo me agarro mucho de eso. Por suerte, tengo eso. Por suerte tengo la música'', finalizó.