Araceli González y Adrián Suar fueron una de las parejas más populares en los 90, pero cuanod se separaron, los medios estallaron y con el pasar de los años, la separación entre la actriz y el productor los sigue persiguiendo.

En LAM, pasaron una nota vintage de Araceli González y Griselda Siciliani, donde en ese momento era el tercer en discordia entre la pareja junto a un sinfín de mujeres.

La nota que Araceli González no quería que pasen en LAM

En LAM, Ángel de Brito, contó que Araceli González le hizo un pedido especial, el cual fue deasiado tarde “Me escribió y me dijo ‘me hicieron otra vez una nota por Suar y Griselda, no lo pongas’, bueno, no pasa nada…” comentó el conductor.

La polémica separación que fue hace más de 15 años, sigue vigente en los medios: “Me acordé del mano a mano con Suar, este año, acá en el programa. Estuvo buenísimo”, dijo Ángel de Brito recordando la entrevista que tuvo con el productor. “Es la primera vez que escucho que un hombre tan pero tan famoso y tan importante como lo es el para industria que una mujer lo dejo”, cerró el conductor.

J.M