Los rumores de romance entre Aitana y Sebastián Yatra son cada vez mas fuertes. Los cantantes se mostraron paseando por las calles londinenses con Lola Indigo y otros amigos, y compartieron este momento en sus redes sociales y estallaron. Los rumores comenzaron luego de que la cantante se separó de su ex pareja, el actor Miguel Bernardeu.

Aitana fue participante de Operación Triunfo, fue ahí donde se conoció con Sebastián Yatra y desde entonces la amistad se volvió fuerte como un roble. Según se rumoreo en Twitter, cuando Yatra escribió la exitosa canción Cristina (el cual cantan con su ex novia Tini Stoessel), dedica frases como: "Esa carita cuando te cantaba por primera vez. Me llevo todo y no me llevo nada. Sin ti no hay nada...", en la canción que lleva a este nombre, podría referirse a Aitana.

"Aitana y Sebastián Yatra confirman su relación", fue uno de los comentarios que hicieron los seguidores que están pendientes de esta relación. También se tiene la conclusión de que Aitana se refugia mucho en sus amistades luego de su separación.

Además, en el carrusel de fotos se encuentran presentes la cantante Lola Indigo, su estilista Jesús de Paula y su boxeador Jesús Alejandro. Si bien Aitana y Miguel no salieron a hablar públicamente de su separación, el que si salió a dar declaraciones fue Sebastián Yatra desmitío el romance y confirmando que lo que hay entre ellos es solo amistad y que la separación de la cantante y el actor no se encuentra involucrado.