Maju Lozano y su relación con el COVID-19: "Siento dolor en los músculos, en las articulaciones y en la piel"

Hace un par de días, Maju Lozano supo que era COVID-19 positivo. Este martes, en una charla por zoom en su programa 'Todas las tardes', la conductora habló de la relación que tiene con la enfermedad.

"El gusto y el olfato lo perdí y ahora volvió un poco... sentís algo raro en la boca, yo me llené de llagas por ejemplo. Las sensaciones son horribles y sentís dolores que uno no ha transitado nunca", explicó.

"Es una falta de energía absoluta. Lo único que necesitás es dormir, dormir y dormir. Tenés ganas de estar tirado, todo te cansa, no te podés mover. La tos no se me fue del todo y me agarran pequeños ataques". Entre los síntomas, también hizo hincapié en los dolores de cabeza.

La conductora recomendó a la gente que tiene la posibilidad de recurrir a un médico de confianza, consultarlo y seguir todas sus indicaciones. "El miedo se mezcla con la angustia y es importante tener a quién preguntar: Alguien con sentido común".

"Yo, gracias a Dios, lo estoy pasando bien, en casa. Lo único cierto es que hay que cuidarse, salir lo indispensable, estar en lugares ventilados y no embromar", finalizó.