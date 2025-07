Así fue la primera salida de Pampita y Anita García Moritán tras el viaje a Estados Unidos

Pampita pasó unos días de relax y descanso en Estados Unidos, acompañada de una amiga y aprovechó para visitar a su novio, Martín Pepa. A su regreso a Argentina, compartió las fotos del esperado encuentro con su hijos, Anita García Moritán y Benicio Vicuña.

Pampita

La modelo regresó a Argentina y se mostró de nuevo con su hija, en una tarde llena de juegos y diversión

Pampita se reunió con sus hijos luego de su viaje a Estados Unidos y no tardó en compartir la emotiva tarde lúdica que pasó con Anita y Benicio. Llena de felicidad y jugando como una niña más, la modelo se sumó a las atracciones y se divirtió junto a sus pequeños en “Imagina Boocha”.

En los videos que subió a sus redes sociales se la puede ver sonriendo junto a sus hijos diversas atracciones como una pileta repleta de bolas blancas, explorando con instrumentos musicales diseñados para los más pequeños, jugando a hacer las compras y caminando por habitaciones multiformes de colores flúor.

Para el reencuentro con su mamá, Anita García Moritán lució un jean wide leg color crema y una camisa blanca holgada. Sobre ella, un chaleco corto en tonos camell con bordes azules y lazo en el frente y completó el look con zapatillas blancas. Por su parte, Benicio Vicuña vistió outfit monocromo, combinó un pantalón cargo negro, una remera a tono y una campera de algodón con cierrte al frente y capucha, y cerró el conjunto con zapatillas negras de suela ancha.

Benicio Vicuña y Anita García Moritán

La modelo, a tono con Benicio, lució un look monocromo, combinando un jean skinny negro, una blusa ceñida al cuerpo y chaqueta brillosa de cuero haciendo juego. Terminó el look con botas anchas de cuero y taco medio. El total black resaltó su figura y le dio un aire moderno y audaz. Completó el outfit con el cabello suelto con raya al medio, maquillaje estilo no makeup.

Pampita, Benicio Vicuña y Anita García Moritán

Después de unos días de descanso en el exterior, Pampita volvió a reencontrarse con sus hijos y, como es habitual, compartió con sus seguidores cada instante del emotivo regreso. Con su estilo inconfundible y una sonrisa constante, la modelo eligió disfrutar de un momento a pura diversión con Anita y Benicio.

J.O