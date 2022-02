Instagram

Marcela Tauro siguió con su descargo en redes sociales en contra de su examigo y compañero de trabajo, Jorge Rial, de quién el jueves se hizo pública una intensa discusión con Elizabeth La Negra Vernaci en los pasillos de los estudios de las radios del Grupo Indalo, donde Rial tiene su programa “Argenzuela” por Radio 10.

“Siempre discriminando a las mujeres del medio. Tu manera de defenderte”, fue la primera historia con la que Marcela Tauro le dio inicio a su contundente y condenatorio comentario contra el periodista. “Prefiero tener problemas de adicción y no los tuyos, Jorge Rial”, dijo la panelista de “Intrusos”.

Marcela Tauro al hueso contra Jorge Rial: “Siempre discriminando a las mujeres del medio”.

“Deseo que tengas más amor aún del que yo tengo. Intenté arrobarte, pero me tenés bloqueada. Soy feliz y trabajo con gente que me hace feliz. Tengo una familia hermosa, un hijo que me adora y un hombre que me ama”, agregó la periodista en su segunda historia.

“Te agradezco los 18 años que hiciste solidaridad conmigo al darme trabajo, Jorge Rial”, terminó Tauro en su crudo descargo contra el periodista, protagonista de una fuerte pelea con Vernaci.

Marcela Tauro publicó que Rial y Vernaci tuvieron una intensa pelea

El pasado 24 de febrero, Marcela Tauro dijo al aire de “Intrusos” que Rial y Elizabeth La Negra Vernaci fueron protagonistas de una intensa discusión en la cual debió pararlos el gerente de C5N. “La Negra Vernaci, a los gritos con un conductor: ‘Fracasado, forro pelotudo’”, informó en un primer momento la panelista.

Al parecer, la discusión tendría origen en la nueva conducción que asumirá Jorge Rial del programa “Sobredosis de TV”, que hasta hace poco conducía La Negra Vernaci y Juan Di Natale. Hasta ahí todo bien, pues ella ya había manifestado su deseo de no continuar, pero lo que le habría molestado, es que él no le haya dicho que sería él quien se pondría al frente, según entrevista de la locutora para La Nación.

“El canal tiene todo el derecho a elegir, pero me llama la atención que Rial, que está en el mismo multimedio que nosotros, y al lado, no nos haya dicho nada ni a Juan ni a mí, pero capaz que se olvidó”, afirmó Vernaci, luego de que Marcela Tauro hiciera pública la pelea.