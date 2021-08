El picante comentario de Marcela Tauro sobre Pampita 

Días atrás, Pampita sorprendió a los televidentes al asegurar que pasaría una noche de amor junto a Messi e Icardi. Luego de esta declaración y de analizar los últimos episodios que vivió la conductora de Pampita Online, Marcela Tauro hizo un picante comentario sobre la modelo, en el ciclo de Polémica en el Bar.

Lionel Messi llegó al Paris Saint-Germain (PSG) y generó un revuelo. En el ciclo de Pampita Online, compararon los looks del marido de Antonella Roccuzzo y el de Wanda Nara, ya que están siendo convocados por muchas marcas para representar sus productos. En ese momento el panelista Gabriel Oliveri le consultó a Pampita: “¿Si tenes una noche de amor con cual de los dos te quedas?”. La modelo redobló la apuesta y le respondió: “¿No se puede estar con los dos?" Y agregó: “No puedo rechazar a ninguno, no quiero que se sienta mal el que le digo que no”.

La confesión de Pampita que involucra a Messi

Una vez que la conductora hizo su declaración, Mariano Iúdica y su equipo de Polémica en el Bar empezaron a analizar los dichos, sumado a distintos episodios que vivió la jurado de La Academia en el último tiempo. No solo por haber dado a luz hace pocas semanas, sino que también deslumbró al público con su sensual baile del caño en la pista de ShowMatch.

“¡Chicos, es el negocio de Pampita! Acaba de bailar en el caño haciéndose la 'qué sexy soy después de parir' ¿Sabes las ganas que tiene de ser sexy? Cero. No conozco muchas chicas que tengan ganas de ser sexy en esa condición” comenzó diciendo Andrea Campbell. En ese momento, Chiche Gelbung la interrumpió diciendo: "Pampita es una mujer de armas llevar. Todo lo tiene pensado".

Ante los dichos de sus compañeros del ciclo de América, Marcela Tauro hizo un picante comentario sobre la ex de Benjamín Vicuña, y comentó: “Yo creo que sí. Ella vende todo el tiempo eso. Anota hasta las veces que hace el amor. Ella decreta todo, tiene anotado absolutamente todo: hoy se hace el amor, hoy bañas la nena, todo. Con cinco pibes ¿qué querés?”.

Marcela Tauro reveló cómo es su relación actual con Jorge Rial:

Recién incorporada a Polémica en el Bar, Marcela Tauro habló de la supuesta "reconciliación" que tuvo con Jorge Rial. En diálogo con Paparazzi, Marcela aclaró que relación mantiene con el periodista, luego de su traumático final en Intrusos, en el mes de mayo de 2020.

Marcela Tauro fue la referente femenina de Intrusos por más de una década. Más allá de lo profesional, Tauro consideraba a Rial un amigo personal. En los últimos años, su vínculo se agudizó luego del abrupto final de Tauro en el ciclo de América. Los colegas mantuvieron un fuerte cruce en el aire del programa de América Televisión, cuando el conductor le exigió a la histórica panelista que revele uan fuente informante del caso Mühlberger. El tiempo pasó y la periodista pudo volver a trabajar con Luis Ventura. Por su parte, Rial afirmó en una entrevista con Paparazzi que su vínculo con Tauro no había terminado mal.

En relación a los dichos de Rial, la periodista confirmó al mismo medio: “En realidad cuando terminamos, terminamos. No nos hablamos nunca más. Te juro que no. Pero bueno, que se yo, a mí ya se me pasó, así que...".

Marcela expresó que, en el caso de trabajar junto a su colega en un nuevo proyecto laboral, “primero tendría que tomar un café y hablar algunas cosas”. Tauro agregó que no tiene problemas con nadie, y que con sus ex compañeros de Intrusos sigue manteniendo contacto.

“Estoy re contenta que empecé en Polémica en el bar, que hace dos semanas ni imaginaba esto. Me divierto, me río mucho. Que la vida me siga sorprendiendo. Si tengo que volver a Intrusos, volveré” cerró.

