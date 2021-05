Marcela Tauro confirmó un embarazo en la familia Maradona y Dalma salió al cruce

En Fantino a la Tarde, Marcela Tauro dio a conocer una primicia exclusiva, vinculada a una de las hijas de Diego Maradona, Dalma, Gianinna o Jana, y dejó a todos sorprendidos.

"¡Atención! Me están confirmando cuál de las hijas de Maradona estaría embarazada... Viste que hay un tiempo para confirmar (un embarazo)", disparó la periodista, sorprendiendo a Alejandro Fantino. Además, Marcela aseguró que la mujer ya era madre.

"Tomen a Tauro, porque es la noticia, no lo digas todavía. Yo lo tiro en potencial, Marcela Tauro habla de un posible embarazo", aseguró Alejandro, mientras que ella se explayó. "Una de las hijas de Maradona estaría embarazada", subrayó.

Al escuchar esto, y dejar pasar un tiempo considerable, Dalma Maradona se hizo eco en las redes sociales. "INVENTAR EMBARAZOS NO ATRASA??Que una mujer tenga que desmentir o aclarar algo tan personal NO ATRASA?Otra violencia que los varones no entenderían nunca... Pero esta vez el rumor lo inventó una mujer...Ya me lo hicieron mil veces y no tengo ganas de bancarmelo!", comenzó diciendo la actriz con un notable tinte de enojo.

"Solo aclaro que ni mi hermana ni yo estamos embarazadas para terminar con un enigmático pedorro que lo único que hace es exponernos a nosotras como mujeres con temas personales! Ni esperar tiempo prudencial ni NADA! Es no y punto!", sentenció la mayor de las mujeres Maradona.