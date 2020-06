La emoción de Marcelo Tinelli tras anunciar su separación con Guille Valdés

Marcelo Tinelli sorprendió a todos cuando anunció su separación con Guille Valdés. Mediante un breve comunicado en redes sociales, el conductor confirmó la sorprendente noticia que dejó gélidos a sus seguidores.

"Hola a todos. Quería contarles que con Guillermina estamos atravesando una crisis y hemos decidido separarnos, después de estos casi 8 años hermosos que vivimos", comenzó MT.

"Sentimos que es lo mejor para los dos y compartiremos un hijo maravilloso y amado, que siempre va a tener a sus papás presentes. Mil gracias a todos por el amor infinito que nos dan en todo momento. Los quiero", concluyó.

Pero tras contar esta triste noticia, el conductor también compartió en sus redes parte de su domingo de cuarentena con uno de sus pasatiempos preferidos. Semanas atrás, el periodista confesó que era This Is Us su serie preferida y la que más lo hace llorar.

"¿Ustedes también lloran con This Is Us?" preguntó a sus followers sobre la serie que protagonizan Milo Ventimiglia y Mandy Moore. "Noche de domingo con This Is Us y con un temazo de Leonard Cohen", compartió luego y mostró imágenes de fragmentos de la ficción de Fox.