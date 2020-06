Gabriela Mandato está embarazada de su primer hijo

Gabriela Mandato anunció en sus redes sociales que está en la dulce espera de su primer hijo, fruto de actual relación.

“Bueno para todos los que me preguntaban porque no estoy en la tele trabajando quería contarles este hermoso momento que estoy viviendo. Estoy embarazada de 5 meses y medio y aunque estamos muy felices, también atravesando muchos miedos lógicos por este virus, que por recomendación médica me tiene acá en casa sin poder salir. Lo quería compartir con ustedes”, posteó la ex vedette vía Twitter.

También, hace algunos días, la conductora y periodista de Crónita Tv compartió una eco del bebé en camino en su cuenta oficial de Instagram: "Siempre dije que yo no lo haría ‘ a quien le importa la ecografía de otro.' Y acá me tienen mostrándoles a mi bb boca arriba, no se que es todavía si nena o nene pero ahí tienen la primera foto!!"

¡Felicidades!