Mau Montaner compartió imágenes del preparto de su esposa: "La admiro tanto"

Hace apenas un mes, Mau Montaner y su esposa, Sara Escobar, se convirtieron en padres por primera vez. Su hijo, Apolo, llegó para invadirlos de amor y su nacimiento fue el motivo por el cual el artista y su hermano, Ricky, decidieron hacer una pausa en medio de su gira.

Mau Montaner quería estar dedicado al 100% a la llegada de su primogénito y acompañar a su esposa en cada momento. El miércoles 2 de octubre, Sara cumplió años y como no podía ser de otra forma, su esposo la homenajeó con un emotivo mensaje en redes que acompañó con imágenes inéditas del preparto que atravesaron juntos.

Sara y Mau esperando la llegada de Apolo.

"Hoy cumplió años la mujer de mi vida. La madre de Apolo. La más hermosa!! Este último mes se me ha triplicado el amor que siento por ella. Lo que ella hizo y hace yo jamás hubiese podido hacerlo", escribió el músico en su cuenta oficial de Instagram.

En referencia a cómo percibe a su esposa después del nacimiento de Apolo, Mau expresó: "La tipa más fuerte e increíble del planeta! La admiro tanto y no puedo creer que Dios me premió a mi y a mi hijo con ella". "Te amamos amor! Estas fotos me dan mucho llanto… esos días en la clínica esperando a nuestro hijo me hicieron dar cuenta tanto más de lo afortunado que soy! Eres una superhéroe! Feliz cumple!", agregó el artista.

Mau acompañando a Sara en el preparto.

Mau Montaner reveló cómo lleva la paternidad

Tras el nacimiento de su hijo, Mau Montaner se tomó unos días alejado de las redes, así como lo hiceron también Camilo y Evaluna cuando llegó Índigo. Sin embargo, cuando reapareció en las redes, se sinceró con sus seguidores y contó cómo se lleva con su nuevo rol de padre.

"Beso a todos, pasaba a darle las gracias por todos los mensajes de amor. Los amo. Seguiré cambiando pañales y disfrutándome a mi príncipe Apolo", escribió Mau junto a una postal que se tomó desde la cama.

La publicación de Mau Montaner.